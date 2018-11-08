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Жизнь
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Саратовский депутат, который решил прожить на 3,5 тысячи рублей, сильно похудел

Саратовский депутат-коммунист Николай Бондаренко, который из-за спора с чиновницей решил провести эксперимент — прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, похудел на 6 килограммов, сообщают Вести.Ru.

Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко.
Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко.
Facebook.

Экспериментировать с собой Бондаренко начал 24 октября. На этот шаг его толкнул спор с работавшей в то время министром труда Саратовской области Натальей Соколовой.

Чиновница заявила, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей» и «макарошки стоят всегда одинаково». Это высказывание появилось в сети и вызвала бурю негодования. После скандала Соколовой пришлось уволиться.

Но Николай Бондаренко, несмотря на отставку своей оппонентки, все-таки начал эксперимент.

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