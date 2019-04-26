Милонов предложил клеить предупреждения об опасности на бургеры

«Если очень хочется перекусить на улице, надо кушать шаверму или фалафель. А на бургеры надо лепить предупреждения об опасности, как на сигареты», — заявил Милонов.
Фастфуд и стритфуд, которые в большом количестве продаются на улицах, представляют серьезную опасность для здоровья человека, уверен депутат, пишет polit.ru.
Милонов направил Минпромторгу и Минздраву письмо с предложением совместно проработать вопрос изменения законодательства на предмет поэтапного снижения использования искусственных трансжиров.
Ранее проходила информация, что Милонова избили в Северной столице.