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Жизнь

Депутат Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов заявил о том, что его избили на спецстоянке для эвакуированных автомобилей, пишет Lenta.ru со ссылкой на telegram-канал «112». Сотрудники стоянки опровергают это заявление.

Виталий Милонов.
Виталий Милонов.
vk.com/milonovinfo

Милонов заявляет о том, что администратор стоянки несколько раз его ударил. Депутат обратился в полицию, пишет RT со ссылкой на портал 78.ru.

По словам сотрудников стоянки, Милонов вместе с другом собирались забрать автомобиль Opel Corsa. Но у депутата не было с собой удостоверения личности, и ему отказали. Сообщается, что Милонова «прищемило» автоматической дверью с доводчиком, потому что он «ломился в дверь администраторской».

Полиция начала проверку, сообщает «Говорит Москва».

Ранее Виталий Милонов предложил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву привлекать россиян к уборке городов во время снегопадов. Взамен они могут получать скидки на услуги ЖКХ или другие льготы.

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