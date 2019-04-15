Депутат Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге

Милонов заявляет о том, что администратор стоянки несколько раз его ударил. Депутат обратился в полицию, пишет RT со ссылкой на портал 78.ru.
По словам сотрудников стоянки, Милонов вместе с другом собирались забрать автомобиль Opel Corsa. Но у депутата не было с собой удостоверения личности, и ему отказали. Сообщается, что Милонова «прищемило» автоматической дверью с доводчиком, потому что он «ломился в дверь администраторской».
Полиция начала проверку, сообщает «Говорит Москва».
Ранее Виталий Милонов предложил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву привлекать россиян к уборке городов во время снегопадов. Взамен они могут получать скидки на услуги ЖКХ или другие льготы.