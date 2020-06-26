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Жизнь

Депутат Госдумы предложил отменить два праздничных дня

В России можно отказаться от празднования Дня независимости 12 июня и Дня защитника Отечества 23 февраля, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

Виталий Милонов.
Виталий Милонов.
vk.com/milonovinfo

Вместо них он предложил ввести выходной на следующий день после Пасхи, пишет ura.ru.

«Летом дополнительные выходные не нужны. Можно спокойно 12 июня пожертвовать, все равно этот праздник не прижился пока, можно сделать его рабочим днем», — заявил Милонов.

Он также отметил, что не до конца понятен смысл этого праздника — независимость от кого мы празднуем.

23 февраля, по мнению депутата, также нужно перестать считать выходным днем, так как настоящие мужчины всегда должны работать.

Взамен Милонов предлагает сделать выходным первый день после Пасхи, который выпадает на понедельник. Народный избранник объяснил свою позицию тем, что большинство россиян отмечают этот праздник в том или ином виде.

Ранее Милонов предложил министру просвещения РФ Сергею Кравцову запретить в российских школах отмечать День всех влюбленных. По его мнению, западный праздник может вызвать у школьников искаженные представления о любви.

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