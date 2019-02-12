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Жизнь

Милонов предложил запретить праздновать День святого Валентина

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру просвещения РФ Сергею Кравцову запретить в российских школах отмечать День всех влюбленных, сообщают РИА Новости. По его мнению, западный праздник может вызвать у школьников искаженные представления о любви.

Виталий Милонов.
Виталий Милонов.
vk.com/milonovinfo

По мнению Милонова, День святого Валентина лишен глубины и философской мудрости. Праздник настолько же близок к истинным чувствам, «насколько близки к историческому контексту американские фильмы 50-х годов о Советском Союзе».

«Пластиковость» и потребительская сущность этого «праздника» крадут у подрастающего поколения ключ к миру чистых чувств и осознания всей глубины духовной близости", — написал в письме Кравцову депутат Госдумы.

Он также предложил превентивный запрет на празднования 14 февраля в российских школах.

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