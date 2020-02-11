Серенада под окном и еще 40 идей, чем заняться в День святого Валентина

1. Устроить романтическую фотосессию.
2. Пересмотреть старые совместные фотографии.
3. Отправиться на каток.
4. Приготовить вкусный ужин на двоих.
5. Сходить на концерт или выставку.
6. Прыгнуть с парашютом в тандеме.
7. Погулять по ночному городу в свете фонарей.
8. Заказать для себя и любимого человека урок в школе танцев.
9. Провести день в аквапарке.
10. Поиграть в снежки.
11. Организовать квест по местам любовных воспоминаний.
12. Воссоздать обстановку и события первого свидания.
13. Вместе покататься на лошадях.
14. Поехать на прогулку в лес.
15. Посетить мастер-класс и смастерить «валентинку» самостоятельно.
16. Укутаться в плед и погреться у костра или камина.
17. Запустить в небо фонарик и загадать желание.
18. Написать список «100 причин, почему мы любим друг друга».
19. Гулять пока не замерзнете, а потом греться горячим чаем в любимом кафе.
20. Украсить квартиру лепестками роз.
21. Испечь печенье с любовными записками или кекс в форме сердца.
22. Сделать именные браслеты или заказать парные футболки.
23. Повесить замок на мосту в знак вечной любви и выбросить ключи в воду.
24. Подать заявление в загс.
25. Завести щенка или котенка.
26. Пригласить аниматора в костюме Купидона и музыкантов.
27. Отдохнуть в spa-салоне.
28. Сходить в торговый центр за покупками.
29. Набить татуировки с именами друг друга.
30. Обнявшись, посмотреть сериал.
31. Снять на телефон короткометражный фильм, посвященный отношениям.
32. Разделить на двоих коробку жвачек «Love is» и читать надписи на вкладышах.
33. По очереди пить глинтвейн из одного бокала.
34. Покачаться на качелях при лунном свете.
35. Посчитать звезды и поискать созвездия.
36. Весь день говорить комплиментами.
37. Спеть серенаду под окном.
38. Вытоптать на снегу надпись «Я тебя люблю».
39. Заказать в рекламном агентстве баннер с признанием в чувствах.
40. Пойти в ресторан.
41. Публично рассказать о своей любви к человеку.
Анастасия Бичакова.