Серенада под окном и еще 40 идей, чем заняться в День святого Валентина

Банальным словам и простеньким букетам в Валентинов день — нет и еще раз нет. 14-февраля — чудесный повод удивить свою половинку. А чтобы вы не ломали голову над сюрпризом, мы составили большой список идей. Остается выбрать.

1. Устроить романтическую фотосессию.

2. Пересмотреть старые совместные фотографии.

3. Отправиться на каток.

4. Приготовить вкусный ужин на двоих.

5. Сходить на концерт или выставку.

6. Прыгнуть с парашютом в тандеме.

7. Погулять по ночному городу в свете фонарей.

День святого Валентина , любовь , романтика. СС0

8. Заказать для себя и любимого человека урок в школе танцев.

9. Провести день в аквапарке.

10. Поиграть в снежки.

11. Организовать квест по местам любовных воспоминаний.

12. Воссоздать обстановку и события первого свидания.

13. Вместе покататься на лошадях.

14. Поехать на прогулку в лес.

15. Посетить мастер-класс и смастерить «валентинку» самостоятельно.

16. Укутаться в плед и погреться у костра или камина.

День Святого Валентина. СС0.

17. Запустить в небо фонарик и загадать желание.

18. Написать список «100 причин, почему мы любим друг друга».

19. Гулять пока не замерзнете, а потом греться горячим чаем в любимом кафе.

20. Украсить квартиру лепестками роз.

21. Испечь печенье с любовными записками или кекс в форме сердца.

22. Сделать именные браслеты или заказать парные футболки.

23. Повесить замок на мосту в знак вечной любви и выбросить ключи в воду.

24. Подать заявление в загс.

25. Завести щенка или котенка.

День святого Валентина в Барнауле. Михаил Хаустов

26. Пригласить аниматора в костюме Купидона и музыкантов.

27. Отдохнуть в spa-салоне.

28. Сходить в торговый центр за покупками.

29. Набить татуировки с именами друг друга.

30. Обнявшись, посмотреть сериал.

31. Снять на телефон короткометражный фильм, посвященный отношениям.

32. Разделить на двоих коробку жвачек «Love is» и читать надписи на вкладышах.

33. По очереди пить глинтвейн из одного бокала.

День святого Валентина , любовь , романтика. СС0

34. Покачаться на качелях при лунном свете.

35. Посчитать звезды и поискать созвездия.

36. Весь день говорить комплиментами.

37. Спеть серенаду под окном.

38. Вытоптать на снегу надпись «Я тебя люблю».

39. Заказать в рекламном агентстве баннер с признанием в чувствах.

40. Пойти в ресторан.

41. Публично рассказать о своей любви к человеку.

Анастасия Бичакова.