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Жизнь

Депутат Госдумы предложил ввести короткую рабочую неделю зимой

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время для повышения КПД работающих.

Работа.
Работа.
СС0

«Когда темное время года, чтобы на час меньше люди работали. Чтобы им было полегче, потому что у них такая депрессия, что КПД вообще ноль. А так будет КПД полностью, 100-процентный», — сказал РИА Новости парламентарий.

Предложение по сокращению рабочего дня необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, потому что в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами, добавил Милонов, пишет bfm.ru.

Ранее россияне рассказали, что портит настроение на работе. Среди факторов, которые поднимают настроение, они назвали положительную оценку труда со стороны как коллег, так и начальства.

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