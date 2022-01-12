12 января
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Жизнь

Депутат Госдумы предложила обсуждать аборты на школьных уроках

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила РИА «Новости» о необходимости обсуждать в школах тему опасности абортов.

Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
altapress.ru

Ранее в РПЦ отметили, что в школах необходимы уроки на тему целомудрия и семейных ценностей — для снижения количества абортов.

Лантратова согласна, что тему абортов следует поднимать, чтобы объяснять детям опасность и возможные сопутствующие проблемы со здоровьем.

«Безусловно, следует повышать рождаемость, снижать количество абортов, и для этого нужен целый комплекс мер, который должен включать в себя и соответствующие уроки в школах. Они должны проводиться не в рамках отдельной дисциплины, а возможно, даже факультативно. Рассказывать также надо о том, что аборт может быть опасен для здоровья женщины и создать проблемы в рождении ребенка в будущем», — пояснила депутат.

По ее словам, некоторые школы это уже практикуют — ученикам, например, рассказывают о позиции Церкви по данному вопросу.

Лантратова подчеркнула, что необходимо привлечь родительскую общественность, чтобы узнать их мнение по инициативе.

Ранее в РПЦ поддержали идею ограничить в аптеках продажу препаратов для абортов.

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