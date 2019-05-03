Депутат Госдумы сравнил пребывание пенсионеров в барнаульской квартире с рабством

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов сравнил с рабством пребывание пожилых людей в частном приюте, который незаконно работает в одной из квартир Барнаула. Об этом он написал на своей странице в Instagram после информации о работе странного приюта для пенсионеров .

«Трудно поверить, что рабство возможно в наше время! Возникает много вопросов к людям, организовавшим приютом для стариков. Как организация может входить в реестр поставщиков социальных услуг при таких условиях содержания пенсионеров? Действительно ли проводились проверки социальными, надзорными органами? Куда шли выплаты от государства, положенные пенсионерам? (Не удивлюсь, что в карман нечестным организаторам). Правда ли, что в приюте находился ветеран ВОВ?», — написал Бессарабов.

Депутат добавил, что готов встретиться с прокурором Алтайского края, чтобы разобраться в деятельности этой организации.

«Конечно, в дальнейшем встанет вопрос, где старики могли бы находиться в дальнейшем. Я точно знаю, что у нас в крае много и частных, и государственных домов престарелых с достойными условиями жизни. И под условиями я имею ввиду больше человечное отношение к самым социально незащищенным членам нашего общества», — сказал депутат.

Ранее altapress.ru писал, что общественная организация открыла в одной из квартир в Барнауле приют для пенсионеров. Многие постояльцы в нем выглядят истощенными, имеют на теле синяки, похожие на следы побоев. Очевидцы сообщили телеканалу «Катунь24», что, по их мнению, более 15 человек содержатся в антисанитарных условиях, одна из женщин — ветеран Великой Отечественной войны.

Странный приют спешно съехал после визита журналистов. Скриншот видео / katun24.ru

Администратор фонда отказалась впускать в помещение журналистов, сославшись на то, что родственникам может не понравиться, что кто-то увидит их пожилых родителей. На следующий день после встречи с представителем фонда во дворе дома появилась кареты «Скорой помощи», постояльцев приюта увезли в неизвестном направлении. Журналист телеканала выехал на съемки, но обнаруживает пустую квартиру с единственной кроватью, на которой, накрытая одеялом, лежала пожилая женщина, она умерла минувшей ночью.

Пожилая женщина, присматривавшая за постояльцами, в слезах попросила журналистов уйти, иначе ее «накажут». Прибывшая в квартиру администратор позвонила в полицию и сообщила, что в ее квартиру ворвался человек с камерой. Позже приехал ее муж, супруги попытали разбить камеру оператора.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, начальник главка Андрей Подолян назначил проведение проверки в связи с выходом сюжета на телеканале. Также о начале доследственной проверки заявили в региональном СУ СКР.