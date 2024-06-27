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Жизнь

Депутат Милонов призвал установить норму увеличение губ для женщин

Виталий Милонов, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства, предложил ввести регулирование процедур по увеличению объема губ у женщин, как сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По мнению Милонова, подобные процедуры должны проводиться исключительно квалифицированными специалистами. При этом он отметил, что полный запрет на такие манипуляции невозможен, так как люди имеют право изменять свою внешность по своему усмотрению.

Депутат подчеркнул необходимость соблюдения медицинских стандартов при оказании услуг в области косметической и эстетической хирургии. Он также выразил свое негативное отношение к чрезмерному использованию косметических процедур, сравнив таких людей с «порнозвездами», и призвал уделять больше внимания психическому здоровью.

По мнению депутата, Министерству здравоохранения следует выпустить предписание, регламентирующее обоснованность выполнения подобных операций. Он убежден в необходимости установить четкие правила, определяющие допустимый объем и величину изменений, а также процент вмешательств.

Ранее сообщалось, что депутат Милонов призвал запретить реалити-шоу «Беременна в 16».

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