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Жизнь

Депутат на надувном матрасе с молотком в руках целый день гонялся за уткой в Сибири

Депутат горсовета Новосибирска, член партии «Зеленые» Игорь Украинцев целый день пытался спасти утку с перебитым крылом, живущую на заледеневшем озере, сообщает НГС.

Депутат на надувном матрасе спасает утку.
Депутат на надувном матрасе спасает утку.
кадр из видео.

Утка не могла выбраться с озера, недавно покрывшегося льдом в микрорайоне «Стрижи» в Новосибирске. Об этом сообщили депутату, за которым закреплен данный округ.

«Мы с ребятами сразу же туда выехали. Увидели, что там осталась небольшая полынья, и утки не вмерзли, они просто там сидят. Мы сначала попытались снежками их выгнать оттуда, чтобы они улетели. Но потом стало понятно, что одна летает, а вторая нет. У нее перебито крыло, она хромает, даже ходить не может», — рассказал Украинцев.

Депутат и его товарищ по очереди на надувном матрасе с помощью молотка пытались доползти до больной уткой, однако она постоянно убегала.


Под вечер, когда люди увидели в соцсетях как утку преследуют на матрасе, спасателям привезли нормальную резиновую лодку.

«Мы на ней вдвоем стали пробираться, взяли с собой рыболовную сеть. Гонялись мы по озеру часа два, пока не кончились силы. Кидали в них сеть, но утка уворачивалась от сети. Потом мы пришвартовались к берегу, она там так и бегала со своей подружкой по озеру», — рассказал депутат.

После уставшему Украинцеву позвонили из Новосибирского зоопарка и предложили свою помощь — на озере установили ловушку для уток.

Ранее в Алтайском крае охотник в темноте перепутал товарища с уткой и открыл огонь, подстрелив его в спину и ягодицу.

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