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Жизнь

Депутат перешла на работу в ковид-больницу, чтобы помочь врачам. Это не в России

В Сербии депутат Народной скупщины (парламента) Александра Павлович Маркович приостановила свою парламентскую деятельность и пошла трудиться в больницу, пишет «Парламентская газета».

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Александра — врач по профессии, поэтому она решила помочь своим коллегам, работающим в «красной зоне» ковидной больницы Батайница в пригороде Белграда.

Депутат пояснила, что решилась на этот поступок, поскольку сейчас из-за нехватки врачей она гораздо нужнее в больнице, чем в парламентском кресле.

«Многие врачи сами лечатся от коронавируса, а многие из них отдали свою жизнь, помогая гражданам этой страны. Самое меньшее, что я могла сделать — это вызваться помочь», — сообщила она местному изданию Blic.

Председатель сербского парламента Ивица Дачич полностью поддержал решение депутата.

Александра отметила, что останется в больнице — в случае необходимости — на длительный срок.

Ранее в России депутат Госдумы заявил, что СК отказался возбуждать дело после смерти известного алтайского врача, работавшего несмотря на признаки коронавируса.

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