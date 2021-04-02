Депутат перешла на работу в ковид-больницу, чтобы помочь врачам. Это не в России

Александра — врач по профессии, поэтому она решила помочь своим коллегам, работающим в «красной зоне» ковидной больницы Батайница в пригороде Белграда.
Депутат пояснила, что решилась на этот поступок, поскольку сейчас из-за нехватки врачей она гораздо нужнее в больнице, чем в парламентском кресле.
«Многие врачи сами лечатся от коронавируса, а многие из них отдали свою жизнь, помогая гражданам этой страны. Самое меньшее, что я могла сделать — это вызваться помочь», — сообщила она местному изданию Blic.
Председатель сербского парламента Ивица Дачич полностью поддержал решение депутата.
Александра отметила, что останется в больнице — в случае необходимости — на длительный срок.
Ранее в России депутат Госдумы заявил, что СК отказался возбуждать дело после смерти известного алтайского врача, работавшего несмотря на признаки коронавируса.