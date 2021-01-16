Депутат Госдумы заявил, что СК отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти известного алтайского врача

Депутат Госдумы от Алтайского края Сергей Шаргунов (по списку КПРФ) в своем телеграм-канале написал, что Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту смерти барнаульского реаниматолога из горбольницы № 10 Юрия Кочетова.

Напомним: ранее Сергей Шаргунов призывал СК тщательно расследовать смерть врача от коронавирусной инфекции. Он направил официальный запрос в Следком России.

Юрий Кочетов, исполнявший обязанности заведующего реаниматологическим отделением, умер в начале ноября.

У Юрия Кочетова были признаки коронавирусной инфекции, он сдал тест, но даже спустя неделю не получил результатов. Он рассказывал барнаульскому депутату Оксане Молодых, что неоднократно обращался к руководству больницы с просьбой отправить его на домашнее лечение и выдать результаты теста, но получал отказ.

Свеча. Утраты. СС0

Руководство больницы сослалось якобы на то, что работать попросту некому.

В итоге состояние здоровья у Юрия Кочетова ухудшилось. Ему позволили проходить лечение дома, но результаты теста так и не озвучили, говорит Оксана Молодых.

Но из своих источников доктор узнал о подтвердившемся у него коронавирусе. Вскоре после этого он скончался.