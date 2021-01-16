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Политика

Депутат Госдумы заявил, что СК отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти известного алтайского врача

Депутат Госдумы от Алтайского края Сергей Шаргунов (по списку КПРФ) в своем телеграм-канале написал, что Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту смерти барнаульского реаниматолога из горбольницы № 10 Юрия Кочетова.

Сергей Шаргунов выступил в Клубе почитателей советского стиля. Барнаул, 19 июля 2016 года.
Сергей Шаргунов выступил в Клубе почитателей советского стиля. Барнаул, 19 июля 2016 года.
facebook.com/RedAngleBarnaul

Напомним: ранее Сергей Шаргунов призывал СК тщательно расследовать смерть врача от коронавирусной инфекции. Он направил официальный запрос в Следком России.

Юрий Кочетов, исполнявший обязанности заведующего реаниматологическим отделением, умер в начале ноября.

У Юрия Кочетова были признаки коронавирусной инфекции, он сдал тест, но даже спустя неделю не получил результатов. Он рассказывал барнаульскому депутату Оксане Молодых, что неоднократно обращался к руководству больницы с просьбой отправить его на домашнее лечение и выдать результаты теста, но получал отказ.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Руководство больницы сослалось якобы на то, что работать попросту некому.

В итоге состояние здоровья у Юрия Кочетова ухудшилось. Ему позволили проходить лечение дома, но результаты теста так и не озвучили, говорит Оксана Молодых.

Но из своих источников доктор узнал о подтвердившемся у него коронавирусе. Вскоре после этого он скончался.

«Юрий Кочетов до последней минуты спасал пациентов, сам едва живой, с температурой и поражением легких. Он понимал, что скоро умрет, поэтому оставил на видном месте деньги и новые туфли, в которых его похоронили. И опять — будничность трагедии и наверняка добропорядочность в быту тех виновных, которых так легко и привычно не найти», — написал Шаргунов у себя в телеграм-канале.

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