Депутат Госдумы заявил, что СК отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти известного алтайского врача

Напомним: ранее Сергей Шаргунов призывал СК тщательно расследовать смерть врача от коронавирусной инфекции. Он направил официальный запрос в Следком России.
Юрий Кочетов, исполнявший обязанности заведующего реаниматологическим отделением, умер в начале ноября.
У Юрия Кочетова были признаки коронавирусной инфекции, он сдал тест, но даже спустя неделю не получил результатов. Он рассказывал барнаульскому депутату Оксане Молодых, что неоднократно обращался к руководству больницы с просьбой отправить его на домашнее лечение и выдать результаты теста, но получал отказ.
Руководство больницы сослалось якобы на то, что работать попросту некому.
В итоге состояние здоровья у Юрия Кочетова ухудшилось. Ему позволили проходить лечение дома, но результаты теста так и не озвучили, говорит Оксана Молодых.
Но из своих источников доктор узнал о подтвердившемся у него коронавирусе. Вскоре после этого он скончался.
«Юрий Кочетов до последней минуты спасал пациентов, сам едва живой, с температурой и поражением легких. Он понимал, что скоро умрет, поэтому оставил на видном месте деньги и новые туфли, в которых его похоронили. И опять — будничность трагедии и наверняка добропорядочность в быту тех виновных, которых так легко и привычно не найти», — написал Шаргунов у себя в телеграм-канале.