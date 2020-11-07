Депутат Госдумы призвал серьезно расследовать смерть именитого реаниматолога в Барнауле

Сергей Шаргунов, депутат Госдумы от Алтая и писатель, призвал прокуратуру и органы следствия не оставить без внимания трагическую смерть реаниматолога барнаульской горбольницы № 10. Об этом он заявил в программе «Двенадцать» на телеканале «Россия24».

Постоянно рассказываю о подвижниках, жертвующих собой, спася ближних, А ближний для настоящего врача — всякий, кто болен. Очевидно, что отношение к здоровью врачей, попавших на передовую, должно быть особенно бережным. И вот — тяжелая история из Барнаула, на которую хотелось бы обратить внимание прокуратуры и следствия, — начал Сергей Шаргунов.

Погиб именитый анестезиолог с 27-летним стажем Юрий Николаевич Кочетов, сказал депутат. В октябре он, врач-реаниматолог, исполнявший обязанности заведующего отделением интенсивной терапии горбольницы № 10, стал недомогать, ощутив все симптомы коронавирусной инфекции.

Сдал тест на ковид-19. При этом состояние его день ото дня ухудшалось.

Операция. СС0.

Сергей Шаргунов,

депутат Государственной Думы:

Несколько раз больной врач обращался к главному с просьбой отпустить его на больничный, нтересовался результатами теста. Получал отказы, мотивировав тем, что и так некому работать. Положительный тест на коронавирус, как сообщают, от него просто скрыли. В последние дни октября Кочетов из дома позвонил коллегам, сообщил, что уже не имеет сил прийти на работу. И вот — скончался. Необходимо серьезное расследование этой истории. Многим на фоне эпидемии очень удобно ссылаться на особые обстоятельства, не соблюдая законы и не за что не отвечая — прежде всего, за жизни людей. На самом деле сплошь и рядом проблемы в беспределе и безнаказанности. А там, где есть неравнодушие и ответственность, там жизни и спасаются.

Ранее Altapress.ru сообщал, что минздрав края начал проверку по факту смерти Юрия Кочетова.