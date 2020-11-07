Депутат Госдумы призвал серьезно расследовать смерть именитого реаниматолога в Барнауле

Постоянно рассказываю о подвижниках, жертвующих собой, спася ближних, А ближний для настоящего врача — всякий, кто болен. Очевидно, что отношение к здоровью врачей, попавших на передовую, должно быть особенно бережным. И вот — тяжелая история из Барнаула, на которую хотелось бы обратить внимание прокуратуры и следствия, — начал Сергей Шаргунов.
Погиб именитый анестезиолог с 27-летним стажем Юрий Николаевич Кочетов, сказал депутат. В октябре он, врач-реаниматолог, исполнявший обязанности заведующего отделением интенсивной терапии горбольницы № 10, стал недомогать, ощутив все симптомы коронавирусной инфекции.
Сдал тест на ковид-19. При этом состояние его день ото дня ухудшалось.
Сергей Шаргунов,
депутат Государственной Думы:
Несколько раз больной врач обращался к главному с просьбой отпустить его на больничный, нтересовался результатами теста. Получал отказы, мотивировав тем, что и так некому работать.
Положительный тест на коронавирус, как сообщают, от него просто скрыли. В последние дни октября Кочетов из дома позвонил коллегам, сообщил, что уже не имеет сил прийти на работу. И вот — скончался.
Необходимо серьезное расследование этой истории. Многим на фоне эпидемии очень удобно ссылаться на особые обстоятельства, не соблюдая законы и не за что не отвечая — прежде всего, за жизни людей.
На самом деле сплошь и рядом проблемы в беспределе и безнаказанности. А там, где есть неравнодушие и ответственность, там жизни и спасаются.
Ранее Altapress.ru сообщал, что минздрав края начал проверку по факту смерти Юрия Кочетова.