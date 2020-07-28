Депутат попросил Путина вернуть в зоопарк слониху

Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев попросил президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию с продажей слонихи из зоопарка Ростова-на-Дону в «Цирк на проспекте Вернадского» под руководством братьев Запашных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр защиты прав животных «Вита».

«Трехлетняя слониха Эколь, переданная вопреки всем общепринятым международным ветеринарным нормам и правилам в цирк, была любимицей и одним из символов Ростовского зоопарка. Данный случай вызвал бурную негативную реакцию как со стороны жителей региона, так и со стороны федеральных и международных зоозащитных организаций», — говорится в обращении Федяева.

«Руководством Ростовской области показательно игнорируется данная ситуация, ставшая предметом осуждения во всем мире», — отмечает парламентарий.

Со ссылкой на руководство по поддержанию благополучия животных в зоопарках он подчеркивает — «молодых слонов следует оставлять в их материнских группах в течение нескольких лет и ни в коем случае не отправлять в другие организации до достижения ими возраста 5 лет».

Данная ситуация негативно сказывается на туристической привлекательности региона, а также повышает протестную активность, считает депутат.

Парламентарий просит Путина принять незамедлительные меры по возвращению слонихи Эколь в ростовский зоопарк, а также взять зверинец под личный патронаж для недопущения подобных ситуаций.

О слонихе

Эколь родилась в ростовском зоопарке в начале 2017 года. Пока она была маленькой и питалась материнским молоком, слониха содержалась отдельно с мамой и старшей сестрой. Между тем ее воссоединение с отцом крайне нежелательно, поскольку это чревато непредсказуемыми последствиями для самки и потомства.

Директор ростовского зоопарка Александр Жадобин заявил, что оставить молодую слониху у зверинца не было никакой возможности — ей нельзя жить в стаде с остальными слонами.

По словам Жадобина, больше года за Эколь ухаживали специально приехавшие сотрудники московского цирка, чтобы переезд не был столь травматичным для животного.