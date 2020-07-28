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Жизнь

Депутат попросил Путина вернуть в зоопарк слониху

Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев попросил президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию с продажей слонихи из зоопарка Ростова-на-Дону в «Цирк на проспекте Вернадского» под руководством братьев Запашных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр защиты прав животных «Вита».

Шоу слонов великанов.
Шоу слонов великанов.
СС0

«Трехлетняя слониха Эколь, переданная вопреки всем общепринятым международным ветеринарным нормам и правилам в цирк, была любимицей и одним из символов Ростовского зоопарка. Данный случай вызвал бурную негативную реакцию как со стороны жителей региона, так и со стороны федеральных и международных зоозащитных организаций», — говорится в обращении Федяева.

«Руководством Ростовской области показательно игнорируется данная ситуация, ставшая предметом осуждения во всем мире», — отмечает парламентарий.

Со ссылкой на руководство по поддержанию благополучия животных в зоопарках он подчеркивает — «молодых слонов следует оставлять в их материнских группах в течение нескольких лет и ни в коем случае не отправлять в другие организации до достижения ими возраста 5 лет».

Данная ситуация негативно сказывается на туристической привлекательности региона, а также повышает протестную активность, считает депутат.

Парламентарий просит Путина принять незамедлительные меры по возвращению слонихи Эколь в ростовский зоопарк, а также взять зверинец под личный патронаж для недопущения подобных ситуаций.

О слонихе

Эколь родилась в ростовском зоопарке в начале 2017 года. Пока она была маленькой и питалась материнским молоком, слониха содержалась отдельно с мамой и старшей сестрой. Между тем ее воссоединение с отцом крайне нежелательно, поскольку это чревато непредсказуемыми последствиями для самки и потомства.

Директор ростовского зоопарка Александр Жадобин заявил, что оставить молодую слониху у зверинца не было никакой возможности — ей нельзя жить в стаде с остальными слонами.

По словам Жадобина, больше года за Эколь ухаживали специально приехавшие сотрудники московского цирка, чтобы переезд не был столь травматичным для животного.

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