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Жизнь

Депутат предложил увеличить число льготников, чтобы уменьшить количество сирот

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести льготное начисление земельного налога для семей, усыновивших или взявших под опеку ребенка, сообщает RT.

Одиночный пикет сироты у АКЗС.
Одиночный пикет сироты у АКЗС.
Игорь Берг для altapress.ru

Федоров отправил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, отметив, что ежегодно российские семьи усыновляют или берут под опеку тысячи детей.

Депутат уверен, что именно такие формы устройства детей — приоритетные в решении проблемы сиротства и создающие условия для социализации ребенка.

В целях стимулирования граждан, готовых к расширению семьи или уже принявших ребенка, Федоров предложил ввести новую категорию льготников.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения в данный перечень новой категории льготников, а именно физических лиц, усыновивших либо взявших под опеку ребенка, которые смогут пользоваться льготой при уплате земельного налога до наступления совершеннолетия принятого в семью ребенка», — написал депутат Котякову.

Он также подчеркнул, что сегодня ряд категорий граждан уже имеют льготу (уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв. м) при начислении земельного налога.

В частности Федоров указал ветеранов ВОВ, Героев СССР и России, инвалидов, пенсионеров и многодетные семьи. Так что речь идет о расширении списка.

Ранее правительству РФ предложили ввести новую категорию льготников — ликвидаторы пандемии коронавируса.

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