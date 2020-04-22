Депутат-психиатр предупредил россиян о стрессе после выхода из режима самоизоляции

Выход из дома после самоизоляции станет для россиян стрессом и им придется заново учиться жить не в домашних условиях, предупредил психиатр, депутат Госдумы Борис Менделевич.

«К тому же мы будем возвращаться не в тот мир, из которого уходили в режим самоизоляции. Поэтому, конечно же, это является стрессом. И люди, особенно с неустойчивой психикой, имеющие какие-то проблемы, могут среагировать на это», — цитирует депутата «Интерфакс».

Сам по себе выход из самоизоляции вряд ли вызовет рост психических заболеваний или расстройств, это было бы похоже на возвращение к работе после долгих праздников, считает Менделевич.

Для возможных проблем он видит другие причины — беспрецедентные ограничения, которые могут вызвать стресс и спровоцировать развитие «психических и психологических проблем», а также ежедневные пугающие новости.

«Однако, когда люди находятся в изоляции, организм мобилизуется, и в данный момент рост психических заболеваний не наблюдается. Но когда ситуация улучшается, например, отменяется режим самоизоляции, человек „выдыхает“ и тогда возможен рост неких проблем с психическим здоровьем. Что касается изменений цен на нефть, курса доллара, то для психики это такая же нестабильная ситуация, как и события с новым коронавирусом. Людей больше всего пугает неопределенность, отсутствие понимания будущего. И это является серьезным психогенным фактором», — подчеркнул психиатр.

На днях самоизоляция довела барнаульца и он выкинул из окна шахматный стол.

«Да надоело пятый раз подряд проигрывать, да и вообще надоело уже все: и ситуация эта, и дома сидеть», — пояснил житель.

По словам барнаульца, он играл в шахматы со своим коллегой по видеосвязи. Играли на лоджии, так как в квартире это мешало детям, которые учатся дистанционно.