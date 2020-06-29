Депутат рассказал, как в приютах за небольшие деньги «лопатами добивают» животных

Депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко рассказал о зверствах, которые царят в приютах для животных, и назвал причину происходящего, сообщает Om1.ru .

Петренко уверен, что на уход за животными власти выделяют неадекватные суммы, которые не позволяют гуманного отношения. К примеру, на ГСМ для машины, которая выезжает на отлов животных, выделяют 33,49 рубля на одну особь.

«Сколько нужно выловить собак, чтобы ловцам хватило на дорогу туда и обратно? 30? 40? 50? А сколько вообще в машину поместится?» — прокомментировал цифры депутат.

Дезинфекция при отлове — 1,61 рубля на собаку, кормление — 17 рублей в день, а содержать необходимо 90 дней.

«Что с ней будет по истечении трех месяцев? Если кто не знал, от голода собаки начинают друг друга есть», — рассказал Петренко.

Животные из приютов. fishki.net.

Но это, подчеркнул депутат, «только цветочки». Ведь самое ужасное — это процесс лечения, а также стерилизации и кастрации: на эти цели выделяют 100 рублей в день, 2100 рублей — на собаку за 21 день, в эту сумму необходимо вложить еще и прививки от стандартных болезней.

«Экономия достигается за счет того, что всех собак официально предполагается резать наживую. И их сейчас так режут каждый день, кто не знал. Собакам вкалывают парализующий препарат и кромсают их в стиле фильма „Пила“, причем без всяких антисептиков и подобного. Короче, большинство собак после этих зверств умирают от заражений мучительной смертью <…> Собак тысячами убивают зверски чем-то типа лопаты», — отметил Петренко.

По его словам, на умерщвление собаки выделяют 8,73 рубля, из которых цена препарата для умерщвления — 7,59 рубля.

Издание напоминает, что в 2020 году в Омске решили еще на 8,8 млн рублей сократить финансирование отлова собак. Петренко уверен, что такое финансирование только стимулирует жестокое обращение с животными.

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