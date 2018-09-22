Депутат Сергей Писарев продолжает монетизировать тигрят

22 сентября барнаульский зоопарк «Лесная сказка» приглашает погулять с котятами амурского тигра. Питомцы, которых продемонстрировал кажется на всех крупных городских мероприятиях депутат АКЗС Сергей Писарев, вскоре отправятся в другие зоопарки, пишет « Политсибру ».

Сергей Писарев ходил с тигрятами голосовать за губернатора Алтайского края. А накануне тогда еще врио Томенко приходил к нем у в гости, чтобы погладить котят и сделать несколько душевных фотографий. Депутату АКЗС удалось настолько распиарить новорожденных тигрят, что в августе о них показали сюжет на «Первом канале».

В субботу барнаульцы смогут погулять с питомцами «Лесной сказки». Они могут принести с собой кусочки куриного мяса, чтобы побаловать их. Вскоре Тигрят оправят жить в другие зоопарки.

Напоминаем, что сегодня в субботу 22 сентября будет тепло, а вот в последующие дни температура начнет падать.