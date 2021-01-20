Депутата-единоросса обвинили в крупном мошенничестве с деньгами крестьян

С 2015 года в регионе предусмотрена господдержка фермеров для «развития сельского хозяйства».
«В июле 2017 года между минсельхозом и главой КФХ было заключено соглашение о предоставлении субсидии на развитие семейной животноводческой фермы в размере 6 млн рублей, по состоянию на декабрь 2019 года остаток средств выделенного гранта составил 2 376 000 рублей», — рассказали в ведомстве.
По версии следствия, для отчетности предоставили фиктивные документы о выполнении работ по ремонту зернохранилища и животноводческого комплекса.
Таким образом совершили хищение 2 376 000 рублей, чем причинили бюджету области ущерб в особо крупном размере.
Как уточняет «Коммерсант», перед судом предстанет депутат регионального заксобрания единоросс Сичкарев.
«Следственный комитет считает его одним из участников крупной аферы с грантом, выделенным областным бюджетом на поддержку сельхозпроизводителей», — отмечает издание.
В региональном отделении «Единой России» сообщили, что до приговора никаких мер воздействия по партийной линии к депутату не будут применять.
По данным издания, никто из фигурантов уголовного дела вину не признал, при этом они погасили предполагаемый ущерб.
Ранее сообщали о незаконном бизнесе депутата-единоросса в Алтайском крае.