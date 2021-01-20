Депутата-единоросса обвинили в крупном мошенничестве с деньгами крестьян

В Новосибирской области будут судить депутата заксобрания, главу крестьянско-фермерского хозяйства и директора компании «Сельхозпрод» Валентина Сичкарева, сообщает региональный СК.

С 2015 года в регионе предусмотрена господдержка фермеров для «развития сельского хозяйства».

«В июле 2017 года между минсельхозом и главой КФХ было заключено соглашение о предоставлении субсидии на развитие семейной животноводческой фермы в размере 6 млн рублей, по состоянию на декабрь 2019 года остаток средств выделенного гранта составил 2 376 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, для отчетности предоставили фиктивные документы о выполнении работ по ремонту зернохранилища и животноводческого комплекса.

Таким образом совершили хищение 2 376 000 рублей, чем причинили бюджету области ущерб в особо крупном размере.

Судьба крестьян зачастую зависела от писаря. А честных писарей можно было перечесть по пальцам.

Как уточняет «Коммерсант», перед судом предстанет депутат регионального заксобрания единоросс Сичкарев.

«Следственный комитет считает его одним из участников крупной аферы с грантом, выделенным областным бюджетом на поддержку сельхозпроизводителей», — отмечает издание.

В региональном отделении «Единой России» сообщили, что до приговора никаких мер воздействия по партийной линии к депутату не будут применять.

По данным издания, никто из фигурантов уголовного дела вину не признал, при этом они погасили предполагаемый ущерб.

Ранее сообщали о незаконном бизнесе депутата-единоросса в Алтайском крае.