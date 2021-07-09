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Жизнь

Депутата лишают зарплаты и машины из-за протеста против дороги в природном парке

В Волгоградской области депутата-единоросса Александра Осипова хотят наказать за организацию народного схода и призывы сохранить природу, сообщает V1.RU.

Протест против строительства дороги в природном парке. Волгоградская область.
Протест против строительства дороги в природном парке. Волгоградская область.
instagram.com/msolomonov.

9 июля в региональном парламенте прошло заседание президиума политсовета «Единой России», на котором предварительно согласовали выдворение депутата из фракции.

Секретарь реготделения ЕР подчеркнул, что Осипов не является членом партии, но является членом фракции.

«Если мы понимаем и видим, что наш депутат областной думы, член фракции каким-то образом или противодействует, или призывает людей к несогласованным действиям <…> пускай принимают меры, вплоть до того, что исключают из фракции. Партия всегда смотрит и за тем, как относятся партийцы, и особенно чиновники, к жителям. И когда мы видим, что переходит все границы, то, конечно, мы, безусловно, вмешиваемся», — разъяснил секретарь позицию «Единой России».

В немилость Осипов попал после организованного им народного схода — люди протестовали против строительства новой дороги.

Активисты заявили, что тракторы удалили плодородный слой земли, и по данному факту они написали заявление в полицию.

Примечательно, что строительство затеяли в природном парке, биосферном резервате ЮНЕСКО Волго-Ахтубинская пойма.

«Уже поврежден плодородный слой земли на особо-охраняемой природной территории и уничтожена растительность на участке более чем 240 на 140 метров», — рассказали экологи.

Активисты также подчеркнули, что власти Волгоградской области сообщили о согласовании строительства с Минприроды РФ и Общественной палатой РФ, однако это «опровергли и в министерстве, и в палате».

Ранее губернатор Красноярского края отдал под охоту часть заповедника, где отстрел животных запрещен.

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