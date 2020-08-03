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Жизнь

Депутата удивили три столба посередине тротуара, раскрошенного местной коровой

В Красноярском крае депутат заксобрания Александр Глисков на своей странице во «ВКонтакте» рассказал про новый тротуар в поселке Березовый.

Красноярский тротуар с тремя столбами.
Красноярский тротуар с тремя столбами.
vk.com/gliskov.

Глисков отметил, что новый и странный тротуар ведет к местной школе.

«Два столба оказалось мало, воткнули третий посередине. Бетонной обоймы нет, щебень сыпят прямо на землю, новые бордюры уже начали крошиться, а один лопнул посередине, видимо корова наступила», — написал народный избранник.

При этом склад стройматериалов организовали прямо на школьном дворе — «мусор рабочие бросают в школьные баки и электроэнергию берут тоже от школы».

«Заплатит за это, естественно, бюджет. Паспорта объекта никакого нет. Буду разбираться, кто подрядчик и требовать от местных властей, чтобы в таком виде объект не принимали и деньги не выплачивали», — заявил Глисков.

Администрации поселка он посоветовал заставить рабочих переделать тротуар, поскольку горе-подрядчик якобы решил, что «никто особо придираться не будет».

Ранее другой красноярский депутат показал часть города, куда «не ступала ни одна нога чиновника».

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