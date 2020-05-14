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Жизнь

Депутаты Госдумы надели значки, «отпугивающие» коронавирус

12 и 13 мая некоторые депутаты Госдумы пришли на заседания со значками в виде белого креста на черном фоне, пишет «Медуза». Такие значки якобы «отпугивают» коронавирусную инфекцию.

В Государственной думе.
В Государственной думе.
duma.gov.ru

Тему значков в конце заседания 13 мая поднял член «Справедливой России» Игорь Моляков. «Я уже которое заседание вижу депутатов, которые носят на груди белые кресты. Ну это их дело, что кресты, может, они крест ставят на нашей работе. Но я о дресс-коде говорю. Я, например, собаковод. Я могу увешаться какими-то значками или я не должен?», — спросил депутат.

«Мне коллеги подсказывают, что это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус», — ответил Молякову спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Молякова, такой значок носит в том числе глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

«Средство индивидуальной защиты», которые надели депутаты, можно найти в онлайн-аптеках по 950 рублей за штуку, пишет «Московский комсомолец».

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