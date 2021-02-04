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4 февраля
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Жизнь

Депутаты Госдумы предложили платить беременным 20 тысяч рублей ежемесячно

В России может появиться сертификат для беременных женщин. Он даст право на получение 20 тысяч рублей ежемесячно, пишет NEWS.ru со ссылкой на депутата Госдумы Николая Земцова.

Беременность.
Беременность.
CC0

Среди соавторов законопроекта — Петр Толстой и Инга Юмашева.

По словам Земцова, сертификат позволит получать выплату в течение полутора лет начиная с момента беременности. Это даст моментальный приток родившихся граждан, а также поможет женщине пережить сложный период беременности и удержит россиянок от аборта, пишет bfm.ru.

Законопроект о выплатах беременным планируется внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию, уточняет издание.

Ранее спикер Госдумы высказался об идее пересадить чиновников на автобусы. Вячеслав Володин вступился за российских чиновников, которых упрекают за излишние траты бюджетных денег на личный автотранспорт. По его словам, бывали случаи, когда чиновники «пересаживались в автобусы, троллейбусы и трамваи», и в результате россияне «теряли страну».

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