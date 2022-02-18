Депутаты Госдумы предложили создать реестр «инфоцыган»

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала о предложении создать реестр недобросовестных бизнес-тренеров и коучей, так называемых «инфоцыган», сообщает РИА «Новости» .

Ранее Лантратова и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявили о необходимости создать рабочую группу по законодательному регулированию деятельности тренеров личностного роста и бизнес-коучей.

«Мы с коллегами сошлись во мнении, что необходимо подумать о создании реестра „инфоцыган“. Будем создавать межфракционную группу. Пока собрали идеи, обрисовали проблему», — рассказала депутат по итогам совещания.

Она подчеркнула, что к следующему заседанию представители министерств и ведомств подготовят конкретные предложения.

Лантратова также планирует подготовить к весенней сессии законопроект о введении профессии бизнес-тренера для борьбы с мошенниками.

Ранее известный бизнес-тренер Никита Непряхин рассказал altapress.ru про «инфоцыган» и пояснил, почему люди ведутся на манипуляции.