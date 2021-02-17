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Жизнь

Депутаты Госдумы внесли важные поправки в Трудовой кодекс

Госдума во втором чтении приняла законодательные изменения в Трудовой кодекс РФ, третье назначено на 17 февраля. Таким образом депутаты спешат обрадовать многодетные семьи и некоторые другие категории граждан.

Заседание в Госдуме.
Заседание в Госдуме.
duma.gov.ru

Главное новшество изменений заключается в том, что родители из многодетных семей получат право брать отпуск в удобное для них время.

Законодательная норма будет распространяться на семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет.

Вячеслав Володин,
спикер Госдумы:

В настоящее время такое правило касается только многодетных работников, чьи дети не старше 12 лет. Внесенные изменения позволят многодетным родителям совместить время отпуска, у семьи появится возможность провести время всем вместе.

Заодно депутаты 16 февраля приняли в третьем чтении поправки в Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Суть их в том, что теперь водителям запрещается принудительная высадка из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет. Депутаты исходили из того, что оставлять ребенка одного на дороге — это недопустимо. А такие случаи по разным причинам регулярно происходят во всех регионах России.

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