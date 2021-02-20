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Жизнь

Депутаты покидали снег у памятных мест в Барнауле

19 февраля в Барнауле школьники поучаствовали во всероссийской акции «Защитим память героев» и очистили от снега памятные места и прилегающие территории. К молодежи присоединились местные депутаты, сообщили в мэрии.

Волонтеры и депутаты очистили от снега памятные места в Барнауле.
Волонтеры и депутаты очистили от снега памятные места в Барнауле.
barnaul.org

Депутат Барнаульской городской Думы Евгений Кулешов вооружился лопатой и очистил вместе со школьниками территорию памятного знака на Ленинградской аллее.

Дмитрий Аганов, депутат краевого уровня, убрался на ул. Новосибирской в районе Новосиликатного.

В поселке Лесном памятный знак жителям Власиха привели в порядок вместе с депутатом Барнаульской гордумы Ларисой Бельковой.

Планируется, что акция продолжится 20 февраля в поселке Новомихайловка, на пл. Маршала Жукова и в сквере Адмирала Кузнецова.

Ранее координатор проекта «Народный контроль» Андрей Щукин рассказал, как ему оборвали телефон с жалобами на уборку снега.

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