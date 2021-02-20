Депутаты покидали снег у памятных мест в Барнауле

Депутат Барнаульской городской Думы Евгений Кулешов вооружился лопатой и очистил вместе со школьниками территорию памятного знака на Ленинградской аллее.
Дмитрий Аганов, депутат краевого уровня, убрался на ул. Новосибирской в районе Новосиликатного.
В поселке Лесном памятный знак жителям Власиха привели в порядок вместе с депутатом Барнаульской гордумы Ларисой Бельковой.
Планируется, что акция продолжится 20 февраля в поселке Новомихайловка, на пл. Маршала Жукова и в сквере Адмирала Кузнецова.
Ранее координатор проекта «Народный контроль» Андрей Щукин рассказал, как ему оборвали телефон с жалобами на уборку снега.