«Мой телефон порвали»: главный человек по крышам в Барнауле рассказал о людском недовольстве

Несколько сотен обращений поступило на «горячую линию» проекта «Народный контроль». Об этом altapress.ru рассказал ее координатор, бывший лидер ЛДПР на Алтае, а ныне заместитель начальника управления юстиции Андрей Щукин. Больше всего люди не довольны тем, что ни чиновники, ни коммунальщики не хотят с ними общаться.

Андрей Щукин на пожаре в "Доме афганца" в Барнауле.

С чего все началось

«Горячую линию» в Барнауле запустили девять дней назад. Тогда краевую столицу накрыла резкая оттепель, с крыш домов начал сходить подтаявший снег, тротуары превратились в сплошной каток.

Социальные сети заполонили бесконечные жалобы.

За день до этого, 8 февраля, в Заринском районе произошло ЧП: с крыши зернохранилища сорвалась снежная глыба и накрыла восьмерых рабочих СПК имени Фрунзе.

Четыре человека погибли из-за схода снега. Заринский район. altai-krai.sledcom.ru.

Четверо из них (одному было всего всего 22 года) погибли. Региональный СК возбудил уголовное дело по признакам «нарушения правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Руководителя хозяйства отправили под домашний арест.

Как работала линия

Надо сказать, что никто не ожидал, что резонанс окажется таким серьезным. Как только в СМИ появились сообщения о том, что можно направлять свои обращения, Андрею Щукину звонили, не переставая.

Андрей Щукин,

координатор проекта «Народный контроль»:

Мой телефон порвали. Всего поступилось несколько сотен обращений. Люди жаловались на все — снег на крышах, на нечищенные тротуары, сугробы, гололед.

Гололед в Барнауле в феврале 2021-го года. Анна Зайкова.

По словам Щукина, работать пришлось в одиночку: выяснять кто занимается эксплуатацией того или иного здания, связываться с этой организацией и объяснять суть жалобы.

Порой людям хватало банальной консультации, как в конкретном случае они могут сами себе помочь.

Андрей Щукин,

координатор проекта «Народный контроль»:

Самый проблемный момент — это отсутствие банальной коммуникации. Люди реально обозленные на то, что их не хотят слышать, отфутболивают, смеются, иногда откровенно хамят. Почему я за управляющую компанию должен объяснять старенькой бабушке, из-за чего ее крышу не чистят? Сотрудники УК должны это делать сами.

Зима. Много снега. Уборка снега. Михаил Хаустов

Каковы результаты

Точное количество почищенных крыш благодаря «Народному контролю» Андрей Щукин назвать затруднился. Увы, когда проблема решается, жители Барнаула не всегда спешат давать обратную связь. «Вроде так и должно быть», — заключает общественник.

Обращения граждан он принимать продолжает, но предупреждает, что очередь из уже поступивших ранее жалоб выстроилась огромная.

Снег в алтайском селе. Много снега. altapress.ru

Андрей Щукин,

координатор проекта «Народный контроль»: