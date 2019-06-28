Не только конопля: в Камне-на-Оби поработают над ошибками

Подрядчик пообещал направить рабочих для исправления недочетов по гарантии. Приступить к работам планируется примерно с 10 июля, уточнил Панарин.
«В данном случае мы надеемся и на неравнодушие жителей, чтобы оперативно давать обратную связь подрядчику в процессе ремонта», — рассказал Игорь Панарин.
Ранее широкую известность получил один недочет «Комфортной среды» Камня-на-Оби: там на клумбе посреди города выросла конопля. Власти Каменского района оперативно отреагировали на массовые сообщения жителей. Дурман-траву покосили. Видимо, обнаружились и другие недочеты.