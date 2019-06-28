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28 июня
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Жизнь

Не только конопля: в Камне-на-Оби поработают над ошибками

Подрядчик обещает устранить недочеты, которые обнаружились в Камне-на-Оби при обустройстве по программе «Комфортная городская среда». Об этом сообщил координатор проекта в Алтайском крае Игорь Панарин. В противном случае, заказчик будет обращаться в суд, пишет пресс-служба реготделения «Единой России».

В центре Камня-на-Оби взошел подозрительный газон.
В центре Камня-на-Оби взошел подозрительный газон.
"Каменские известия".

Подрядчик пообещал направить рабочих для исправления недочетов по гарантии. Приступить к работам планируется примерно с 10 июля, уточнил Панарин.

«В данном случае мы надеемся и на неравнодушие жителей, чтобы оперативно давать обратную связь подрядчику в процессе ремонта», — рассказал Игорь Панарин.

Ранее широкую известность получил один недочет «Комфортной среды» Камня-на-Оби: там на клумбе посреди города выросла конопля. Власти Каменского района оперативно отреагировали на массовые сообщения жителей. Дурман-траву покосили. Видимо, обнаружились и другие недочеты.

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