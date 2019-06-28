Не только конопля: в Камне-на-Оби поработают над ошибками

Подрядчик обещает устранить недочеты, которые обнаружились в Камне-на-Оби при обустройстве по программе «Комфортная городская среда». Об этом сообщил координатор проекта в Алтайском крае Игорь Панарин. В противном случае, заказчик будет обращаться в суд, пишет пресс-служба реготделения «Единой России».