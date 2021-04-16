Депутаты просят жителей Алтайского края помочь с законом об энергетиках

Глава комитета, заслуженный врач России Александр Лазарев призвал жителей региона глубоко вникнуть, изучить, всесторонне обсудить, высказать свое мнение и представить предложения по доработке и внедрению закона в жизнь.
Он подчеркнул, что в проекте закона не идет речь вреде кофеина и других компонентов. Документа предостерегает об очень высоких дозах, которые наносят серьезный вред детям. Это доказано.
«Аналогичная ситуация с товарами, содержащими сжиженный углеводородный газ, но еще более серьезная, так как может быстро привести к необратимым последствиям и летальному исходу у детей», — пояснил Лазарев.
Напомним, что законопроект предполагает также ограничение продажи детям зажигалок со сжиженным углеводородным газом и заправочных баллонов к ним.
Из 85 субъектов Российской Федерации в 52-х уже приняли законы по ограничению розничной продажи, в том числе и несовершеннолетним, безалкогольных тонизирующих напитков.
Ограничение продажи зажигалок ввели 14 регионов.
Ранее депутаты приняли этот проект закона в первом чтении и ждут мнения жителей края ко второму.
Предложения и замечания можно направить не позднее 15 июля по электронному адресу shelepova@akzs.ru.