Депутаты просят жителей Алтайского края помочь с законом об энергетиках

Комитет по здравоохранению и науке АКЗС просит жителей Алтайского края направить свои предложения по доработке законопроекта об ограничении продажи безалкогольных энергетиков, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Глава комитета, заслуженный врач России Александр Лазарев призвал жителей региона глубоко вникнуть, изучить, всесторонне обсудить, высказать свое мнение и представить предложения по доработке и внедрению закона в жизнь.

Он подчеркнул, что в проекте закона не идет речь вреде кофеина и других компонентов. Документа предостерегает об очень высоких дозах, которые наносят серьезный вред детям. Это доказано.

«Аналогичная ситуация с товарами, содержащими сжиженный углеводородный газ, но еще более серьезная, так как может быстро привести к необратимым последствиям и летальному исходу у детей», — пояснил Лазарев.

Напомним, что законопроект предполагает также ограничение продажи детям зажигалок со сжиженным углеводородным газом и заправочных баллонов к ним.

Из 85 субъектов Российской Федерации в 52-х уже приняли законы по ограничению розничной продажи, в том числе и несовершеннолетним, безалкогольных тонизирующих напитков.

Ограничение продажи зажигалок ввели 14 регионов.

Ранее депутаты приняли этот проект закона в первом чтении и ждут мнения жителей края ко второму.

Предложения и замечания можно направить не позднее 15 июля по электронному адресу shelepova@akzs.ru.