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Жизнь

Депутаты просят жителей Алтайского края помочь с законом об энергетиках

Комитет по здравоохранению и науке АКЗС просит жителей Алтайского края направить свои предложения по доработке законопроекта об ограничении продажи безалкогольных энергетиков, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Александр Лазарев.
Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Александр Лазарев.
Анна Зайкова

Глава комитета, заслуженный врач России Александр Лазарев призвал жителей региона глубоко вникнуть, изучить, всесторонне обсудить, высказать свое мнение и представить предложения по доработке и внедрению закона в жизнь.

Он подчеркнул, что в проекте закона не идет речь вреде кофеина и других компонентов. Документа предостерегает об очень высоких дозах, которые наносят серьезный вред детям. Это доказано.

«Аналогичная ситуация с товарами, содержащими сжиженный углеводородный газ, но еще более серьезная, так как может быстро привести к необратимым последствиям и летальному исходу у детей», — пояснил Лазарев.

Напомним, что законопроект предполагает также ограничение продажи детям зажигалок со сжиженным углеводородным газом и заправочных баллонов к ним.

Из 85 субъектов Российской Федерации в 52-х уже приняли законы по ограничению розничной продажи, в том числе и несовершеннолетним, безалкогольных тонизирующих напитков.

Ограничение продажи зажигалок ввели 14 регионов.

Ранее депутаты приняли этот проект закона в первом чтении и ждут мнения жителей края ко второму.

Предложения и замечания можно направить не позднее 15 июля по электронному адресу shelepova@akzs.ru.

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