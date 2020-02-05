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Жизнь

Депутаты расширят в КоАП понятие «оскорбление»

Понятие «оскорбление» в Кодексе об административных правонарушениях могут уточнить в ходе весенней сессии Госдумы, сообщает ТАСС.

Женщина кричит.
Женщина кричит.
jtimes.ru

Как отметил председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн, существующая на данный момент статья «Оскорбление» очень узкая, поскольку подразумевает преимущественно применение ненормативной лексики.

В связи с этим «упущением» депутаты подготавливают нескольких редакций поправок.

«Это может быть либо доработка уже существующей статьи за оскорбление, появлении в ней дополнительного квалифицирующего признака, то есть „совершенное лицом, занимающим госдолжность“, либо будем вносить отдельный состав, который у нас тоже проработан», — пояснил Хинштейн.

В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения &quot;Единой России&quot;
В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения «Единой России»
Дмитрий Лямзин

Накануне Хинштейн рассказал о намерении «Единой России» проанализировать практику применения законодательства об ответственности чиновников за хамское отношение к гражданам.

Он подчеркнул, что если потребуется предусмотреть новые меры ответственности, то партия внесет соответствующие законопроекты.

Напомним, еще в апреле 2019 года сообщалось, что депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о неуважении власти к народу, который должен «карать» служащих за «публичные оскорбительные высказывания к отдельным гражданам, а также социальным или иным группам граждан».

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