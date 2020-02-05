Депутаты расширят в КоАП понятие «оскорбление»

Как отметил председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн, существующая на данный момент статья «Оскорбление» очень узкая, поскольку подразумевает преимущественно применение ненормативной лексики.

В связи с этим «упущением» депутаты подготавливают нескольких редакций поправок.

«Это может быть либо доработка уже существующей статьи за оскорбление, появлении в ней дополнительного квалифицирующего признака, то есть „совершенное лицом, занимающим госдолжность“, либо будем вносить отдельный состав, который у нас тоже проработан», — пояснил Хинштейн.