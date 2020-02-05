Депутаты расширят в КоАП понятие «оскорбление»

Как отметил председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн, существующая на данный момент статья «Оскорбление» очень узкая, поскольку подразумевает преимущественно применение ненормативной лексики.
В связи с этим «упущением» депутаты подготавливают нескольких редакций поправок.
«Это может быть либо доработка уже существующей статьи за оскорбление, появлении в ней дополнительного квалифицирующего признака, то есть „совершенное лицом, занимающим госдолжность“, либо будем вносить отдельный состав, который у нас тоже проработан», — пояснил Хинштейн.
Накануне Хинштейн рассказал о намерении «Единой России» проанализировать практику применения законодательства об ответственности чиновников за хамское отношение к гражданам.
Он подчеркнул, что если потребуется предусмотреть новые меры ответственности, то партия внесет соответствующие законопроекты.
Напомним, еще в апреле 2019 года сообщалось, что депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о неуважении власти к народу, который должен «карать» служащих за «публичные оскорбительные высказывания к отдельным гражданам, а также социальным или иным группам граждан».