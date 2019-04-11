В Госдуме предложили штрафовать представителей власти за оскорбление граждан

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект о неуважении власти к народу, сообщает Ura.ru.

Издание отмечает, что авторы инициативы — Ольга Алимова, Вера Ганза, Алексей Корниенко и Валерий Рашкин.

«Запретить гражданским и муниципальным служащим «допускать публичные оскорбительные высказывания к отдельным гражданам, а также социальным или иным группам граждан», — приводит агентство городских новостей «Москва» текст документа.

Также представители КПРФ внесли второй законопроект, который предлагает для чиновников штрафы от 3 до 500 тысяч рублей за оскорбления. Если законы примут, они вступят в силу со дня официального опубликования.

Напомним, в марте президент России Владимир Путин подписал законы о борьбе с недостоверной информацией и противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества.