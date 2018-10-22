Депутаты Рубцовска оценили проведенное СГК благоустройство

Более 10,8 тысяч м² новых тротуаров, 11,9 тысяч м² дорог, проездов и парковок и еще более 15 тысяч м² газонов появилось в городе в тех местах, где еще прошлым летом СГК осуществляла строительство и реконструкцию тепловых сетей города. Много это или мало? Площадь футбольного поля, например, 7,14 тысяч м². А это значит, что тротуарами «закатали» площадь равную 1,5 спортивным объектам, дороги, проезды и парковки заняли 1,6 поля, а площадь газонов равна более чем двум футбольным полям.

Максим Новов отметил, что помимо обязательного благоустройства, которое выполнила компания в рамках основного проекта, были сделаны две дополнительные площадки. В подарок Рубцовску и его жителям СГК разработала и реализовала совместно с ведущим архитектурным бюро Алтайского края «Классика» и его руководителем Александром Дерингом два проекта благоустройства — дворовой территории на Ленина 64 и 66, а также у Рубцовского аграрно-промышленного техникума.

Максим Новов,

директор рубцовского подразделения СГК:

Общая стоимость работ, выполненных в 2018 году, составила более 71 млн рублей. Благоустройство шло ударными темпами, периодически подрядчика тормозили погодные условия, но мы всё успели сделать вовремя. Теперь Рубцовск имеет две прекрасные площадки, которые мы с большим удовольствием передали во владение рубцовчанам. Очень надеемся, что они сохранят свой первоначальный вид и будут радовать жителей долгие годы.

Он отметил, что для закрытия ордера на выполненные Сибирской генерирующей компанией работы по благоустройству осталось очистить от строительного мусора несколько участков, что и будет сделано в ближайшие дни.

После доклада со стороны городских властей было озвучено решение о прекращении работы Общественного совета по контролю за реализацией проекта модернизации теплоснабжения и благоустройства после реконструкции системы теплоснабжения Рубцовска, который был создан в 2017 году. Глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман выразил благодарность членам общественного совета, которые тщательно следили за благоустройством на местах строительства и техперевооружения теплосетей и передавали руководству Сибирской генерирующей компании в городе все замечания к работе подрядчика.

Василий Курганский,

председатель горсовета Рубцовска:

Я считаю, что всё задуманное получилось. Мы имеем прекрасный облик города. Спасибо вам.

Депутатский корпус поддержал слова Василия Курганского аплодисментами.