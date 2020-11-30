Депутатов вызвали в полицию за нарушение масочного режима на заседании гордумы

В Томске несколько депутатов гордумы вызвали в полицию из-за нарушения масочного режима, сообщает « Сибирь.Реалии ».

Депутаты Максим Забелин и Денис Ярмош рассказали, что на них составили протоколы об административном правонарушении.

Эту информацию подтвердил председатель гордумы Чингис Акатаев. По его сведениям, заявление с фотографиями депутатов без масок написала жительница Томска.

Эпизод касается 6 октября, когда на заседании выбирали нового председателя гордумы. У всех троих в протоколе указано одно время — 12 часов дня.

«Ну вот. Голосовал в Думе без маски. Выложили фотокарточку на сайте Думы. Прилетела административка», — написал Забелин.

Акатаев заверил, что все депутаты соблюдают масочный режим и необходимые меры безопасности.

«Но воду попить, маску же снимаем. Пока несешь стакан до стола — пожалуйста, фото сделали, нарушитель налицо», — объяснил он.

Ранее губернатора Алтайского края Виктора Томенко предложили оштрафовать за нарушение масочного режима.