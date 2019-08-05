Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 августа
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Деревья-исполины, «сырные скалы»: водолазы решили приоткрыть тайну черной бездны Телецкого озера

Участники клуба дайверов «Зазеркалье» Роман Воробьёв и Тамара Клименко поделились фото с очередного летнего погружения на глубину Телецкого озера (Республика Алтай).

Экспедиция дайверов на глубину Телецкого озера.
Экспедиция дайверов на глубину Телецкого озера.
altzapoved.ru

По словам дайверов, мутная вода с взвесью еще не пришла с реки Чулышман. И поэтому водолазам удалось снять четкие снимки подводного мира Золотого озера.

На скоплениях крупных обломков горной породы часто застревают упавшие с отвесных берегов деревья — поистине исполины. Чаще всего подводный ландшафт повторяет очертания надводных скал и берега, но иногда внезапно обрывается в черную глубину озера. Одиночные огромные обломки скал иногда напоминают сыр.

На крутых склонах Телецкого случаются оползни.

«Пейзажи илистой пустыни иногда разбавляются исполинскими стволами деревьев, упавших с крутых берегов.
Когда именно и как долго они здесь лежат — скоро перестанет быть тайной», — обещают водолазы.

Войско Чингис-хана

Существует легенда, что в придонных слоях Телецкого находятся даже всадники времен Чингиз-хана. Якобы целый отряд в доспехах пошел ко дну в районе мыса Камги, когда они пытались вплавь достичь противоположного берега озера. И якобы кому-то удалось увидеть тела погибших людей и животных, практически не подвергнувшиеся изменению.

Наверняка тайны Телецкого все же будут разгаданы. И ученые, наконец, выяснят, что на самом ли деле находится в глубинных слоях озера.

А пока дайверы методично изучают подводные скалы Алтын-кёля (Золотое озеро, алт.). И делятся замечательными фотографиями из глубинных экспедиций.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость