Деревья-исполины, «сырные скалы»: водолазы решили приоткрыть тайну черной бездны Телецкого озера

Участники клуба дайверов «Зазеркалье» Роман Воробьёв и Тамара Клименко поделились фото с очередного летнего погружения на глубину Телецкого озера (Республика Алтай).

По словам дайверов, мутная вода с взвесью еще не пришла с реки Чулышман. И поэтому водолазам удалось снять четкие снимки подводного мира Золотого озера.

На скоплениях крупных обломков горной породы часто застревают упавшие с отвесных берегов деревья — поистине исполины. Чаще всего подводный ландшафт повторяет очертания надводных скал и берега, но иногда внезапно обрывается в черную глубину озера. Одиночные огромные обломки скал иногда напоминают сыр.

На крутых склонах Телецкого случаются оползни.

«Пейзажи илистой пустыни иногда разбавляются исполинскими стволами деревьев, упавших с крутых берегов.

Когда именно и как долго они здесь лежат — скоро перестанет быть тайной», — обещают водолазы.

Войско Чингис-хана

Существует легенда, что в придонных слоях Телецкого находятся даже всадники времен Чингиз-хана. Якобы целый отряд в доспехах пошел ко дну в районе мыса Камги, когда они пытались вплавь достичь противоположного берега озера. И якобы кому-то удалось увидеть тела погибших людей и животных, практически не подвергнувшиеся изменению.

Наверняка тайны Телецкого все же будут разгаданы. И ученые, наконец, выяснят, что на самом ли деле находится в глубинных слоях озера.

А пока дайверы методично изучают подводные скалы Алтын-кёля (Золотое озеро, алт.). И делятся замечательными фотографиями из глубинных экспедиций.