«Держитесь!» Кто такой Гоблин, почему его канал удалили на YouTube, и как на это отреагировал Дмитрий Медведев

Пучков — переводчик и публицист. Он известен по закадровой озвучке фильмов «Криминальное чтиво», «Большой куш» и трилогии «Властелин колец», — или «гоблинскому переводу».
Канал Дмитрий Пучкова удалили за нарушение политики YouTube, рассказали РБК в пресс-службе Google.
«Мы удалили контент с канала и вынесли предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти», — заявили в компании.
В Google также уточнили, что запрещен контент, «в котором отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются <…> задокументированные события насилия».
«Это был третий страйк канала за 90 дней, поэтому в соответствии с нашей политикой трех предупреждений канал Дмитрия Пучкова был удален», — подчеркнули в Google.
Гоблин сказал, что не получал никаких предупреждений, кроме уведомления об удалении.
На YouTube-канале Гоблина выходили ролики об истории и политике, а также обзоры фильмов, интервью и новости.
По словам Гоблина, у его канала было 3 млн подписчиков.
«Держитесь, тезка! Мы за Вас отомстим!», — прокомментировал Медведев пост Пучкова, размещенный в сообществе во «ВКонтакте».
Напомним, ранее в Совбезе сообщили, что страницу экс-президента в этой же соцсети взломали.