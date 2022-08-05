8 августа
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Жизнь

«Держитесь!» Кто такой Гоблин, почему его канал удалили на YouTube, и как на это отреагировал Дмитрий Медведев

Канал российского блогера Дмитрия Пучкова (Гоблина) удалили с YouTube. Рассказываем, как это произошло и что об этом сказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Дмитрий Гоблин.
Дмитрий Гоблин.
commons.wikimedia.org/
1
Кто такой Гоблин?

Пучков — переводчик и публицист. Он известен по закадровой озвучке фильмов «Криминальное чтиво», «Большой куш» и трилогии «Властелин колец», — или «гоблинскому переводу».

2
За что удалили YouTube-канал Пучкова?

Канал Дмитрий Пучкова удалили за нарушение политики YouTube, рассказали РБК в пресс-службе Google.

«Мы удалили контент с канала и вынесли предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти», — заявили в компании.

В Google также уточнили, что запрещен контент, «в котором отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются <…> задокументированные события насилия».

3
А сколько предупреждений вынесли Гоблину?

«Это был третий страйк канала за 90 дней, поэтому в соответствии с нашей политикой трех предупреждений канал Дмитрия Пучкова был удален», — подчеркнули в Google.

4
Что говорит Пучков?

Гоблин сказал, что не получал никаких предупреждений, кроме уведомления об удалении.

YouTube.
YouTube.
CC0
5
Что выходило на канале Гоблина?

На YouTube-канале Гоблина выходили ролики об истории и политике, а также обзоры фильмов, интервью и новости.

6
Сколько подписчиков было у Пучкова?

По словам Гоблина, у его канала было 3 млн подписчиков.

7
Как на блокировку Гоблина отреагировал Дмитрий Медведев?

«Держитесь, тезка! Мы за Вас отомстим!», — прокомментировал Медведев пост Пучкова, размещенный в сообществе во «ВКонтакте».

Напомним, ранее в Совбезе сообщили, что страницу экс-президента в этой же соцсети взломали.

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