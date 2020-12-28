Дешевле всего в России новогодняя «шуба» обойдется жителям Бийска

Исходя из минимальной цены ингредиентов, самая высокая стоимость приготовления «шубы» отмечается в Евпатории — 354 рубля, а по самой низкой цене собрать новогодний салат смогут жители Бийска — 122 рубля.
Минимальная цена 2 кг салата, приготовленного дома по традиционному рецепту, в среднем по России составила 201 руб.
По данным аналитиков, 500 г картофеля стоят 18,9 рублей, 500 г моркови — 8,5 рублей, 500 г свеклы — 8,1 рублей, 4 яйца — 46,1 рублей, 100 г репчатого лука — 1,9 рублей, 250 г майонеза — 49,3 рублей, 500 г соленой сельди — 68,1 рублей.
Ранее сообщалось, что главный атрибут новогоднего стола — салат «Оливье» — в 2020 году обойдется россиянам дешевле.