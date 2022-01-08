Уголовное дело возбудили по факту гибели отдыхающих в пожаре кузбасского пансионата

Уголовное дело возбудили по факту гибели четырех человек при пожаре в частном пансионате, пишет «Интерфакс» со ссылкой на управление СКР по Кемеровской области.

Расследование ведется по ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.

По данным следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении пансионата. Сработала пожарная сигнализация.

После его ликвидации спасатели нашли в комнате напротив тела трех мужчин и в другой — тело 87-летней женщины.

Предварительная версия возникновения пожара — неисправность электропроводки. Назначены экспертизы, в том числе для установления причин смерти.

С индивидуальным предпринимателем, владельцем пансионата, работает следователи. Изъята документация.