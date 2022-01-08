Уголовное дело возбудили по факту гибели отдыхающих в пожаре кузбасского пансионата

Расследование ведется по ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.
По данным следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении пансионата. Сработала пожарная сигнализация.
После его ликвидации спасатели нашли в комнате напротив тела трех мужчин и в другой — тело 87-летней женщины.
Предварительная версия возникновения пожара — неисправность электропроводки. Назначены экспертизы, в том числе для установления причин смерти.
С индивидуальным предпринимателем, владельцем пансионата, работает следователи. Изъята документация.