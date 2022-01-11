Десять лет ада. История алтайской девушки, пережившей насилие

«Ты меня не любишь»
Катя пригласила меня в квартиру, в которой она живет вместе со своим парнем. Жилье маленькое, уютное. Я села на диван, укрытый мягким желтым пледом и стала рассматривать картины на стенах.
Вот спелые лимоны, распустившиеся на ветке. А чуть поодаль — милая пара, мальчик с грибочком и девочка-редиска. Они держатся за руки и с нежностью смотрят друг другу в глаза.
Автор картин тем временем готовила чай и угощения.
— Так красиво. Вы где-то учились рисовать? — спрашиваю, не отрывая взгляд.
— Нет, я сама. Художественные способности у меня, наверное, от родителей.
Помимо этого таланта, у Кати есть еще один. Она шьет. Постельное белье, полотенца и прочий домашний текстиль. Это искусство тоже освоила сама. На жизнь рукоделием и зарабатывает. Еще говорит, что творчество для нее — способ терапии.
Наконец передо мной появились большая кружка крепкого черного чая, ряды печенье и шоколадные конфеты. Хозяйка садится напротив меня, на стул рядом с компьютером, и обхватывает колени руками. Опускает голову и смотрит в пол.
«Мое самое первое воспоминание — об этом. Впервые все произошло, когда мне было четыре года, а ему — девять лет. Он — мой двоюродный брат. Мы играли вместе. Действия с его стороны всегда преподносились как нечто нормальное, под предлогом „так все делают“», — описывает собеседница.
Психолог алтайского краевого кризисного центра для женщин Ульяна Ткаленко рассказывает, что женщины, пережившие насилие, обращаются к специалисту чаще всего по другим поводам.
Например, из-за проблем с мужем, детьми, депрессии, бессонницы. Только через несколько сеансов выясняется, что причина всех беспокойств — перенесенный кошмар. Разве что по телефону доверия пострадавшая может сразу сказать о случившемся.
Только когда Катя пошла в школу, то поняла, что «так» не делает никто. И начала сопротивляться. Говорила: «Мне не нравится. И никогда не нравилось. Не трогай меня больше». Но уговоры маленькой девочки не сработали.
Брат отвечал: «Ты меня не любишь. Значит мы — не семья». Были и угрозы: «Я сделаю тебе плохо, если кто-нибудь узнает».
До 14 лет я молчала. Каждый раз, когда собиралась с кем-нибудь поделиться, ком застревал в горле. Было страшно. Понимала, что родня, скорее всего, меня осудит.
«И вот, однажды летом, ночью, я рассказала обо всем близкой подруге. В процессе разговора, она догадалась, кто этот человек. Выяснилось, что он приставал и к ней», — говорит девушка.
Ульяна Ткаленко,
психолог алтайского краевого кризисного центра для женщин:
Человеческая психика устроена таким образом, что пытается все объяснить, рационализировать. Поэтому женщина стремится убедить саму себя в том, что сделала что-то не так, и поэтому с ней произошло то, что произошло.
Тут сразу вспоминаются пресловутые общественные установки: «Гуляла поздно вечером», «Надела короткую юбку».
Хотя, на самом деле, в насилии пострадавшая никогда не виновата. А все эти внушения вины со стороны окружающих и особенно близких, только усугубляют ее и без того тяжелое моральное состояние.
В ту же ночь девушка поделилась всем с мамой. Родительница разрешила Кате поплакать, но не дольше одной ночи. Утром она заявила, что о насилии никто не должен знать: «Иначе о нас плохо подумают». Поэтому наказала дочери вести себя, как обычно — быть примерной сестрой.
«Самым большим шоком для меня было узнать, что вся моя семья уже давно в курсе. Они знали, что я переживаю почти каждый день, и ничего не сделали».
Ульяна Ткаленко,
психолог алтайского краевого кризисного центра для женщин:
Важно, чтобы женщине было, с кем поделиться своей болью, чтоб не держать ее в себе. Человек должен слушать, если пострадавшая хочет говорить. Важно подчеркивать, что она не виновата. А если вовсе молчит — не давить.
Еще очень важно не запрещать плакать. Женщина, пережившая сексуальное насилие, может болезненно реагировать на прикосновения, объятья. Важно с пониманием отнестись к этому и не прикасаться хотя бы первое время, пока не пройдет шок (он обычно длится от одного до трех дней). Иначе это только усилит стресс.
Только хуже
Со временем к сексуальному насилию добавилось физическое. Насильник избивал Катю. Иногда до потери сознания.
«Однажды ночью я очнулась и поняла, что изо рта и носа течет кровь. Болит живот», — рассказывает она.
В какой-то момент все, что происходит с девочкой, стало известно и в школе. Дети учились в одном и том же заведении. А после выпуска родственник часто приезжал и знал всех, с кем общается Катя.
«Приходил полицейский. Девочки, до которых домогался мой брат, хотели написать заявление. Но его родители подкупили их и директора, чтобы „не выносить сор из избы“. Причем, суммы были небольшие», — добавляет она.
«Домогательства способны нанести не меньшую психологическую травму, чем непосредственный акт насилия», — утверждает Ткаленко.
Дважды в год Иванова ложилась в больницу на две недели. Таким образом, только один месяц в году жила спокойно. Все вокруг только удивлялись, почему ребенок так хочет уехать из дома.
«Однажды, при очередной выписке из стационара, меня забирали родители, бабушка и дедушка. Помню, выхожу, радостная, что все анализы в порядке и вижу, что в машине сидит он. На моем месте. Пришлось сесть рядом. Хорошо, что между нами была бабушка.
Ехали мы в полной тишине. Я до сих пор жалею, что не пошла 15 километров до дома пешком. Тогда окончательно поняла, что вся семья считает, будто мое горе преувеличено. Это была просто сделка с совестью с их стороны».
Слезы в трубку
Даже рассказав о пережитом, казалось бы, самым близким, Катя не нашла понимания с их стороны. При любом конфликте или бытовой ссоре получала колкие упоминания о страшном опыте: «Ты сама виновата!», «Ты не была осторожна» или «Сама все придумала, привлекаешь внимание».
Отношения с родными становились все хуже. Отстраниться помогал интернет. В сети героиня познакомилась со своим возлюбленным Павлом (имя изменено — Прим.ред.).
«Мы полтора года общались только онлайн. В этот период я и рассказала Паше о том, что со мной произошло. Он всячески поддерживал меня. Но предупредил, что, если когда-нибудь встретит моего двоюродного брата, вряд ли сможет держать себя в руках», — рассказывает героиня.
Собеседница признается, что партнер бережно провел ее через все стадии горя. «Он сказал, что мы справимся. И мы справились». Это, уточняет девушка, была единственная психологическая помощь, которую она получила.
Многие женщины после пережитого закрываются и не проявляют эмоции. Поэтому одна из задач специалиста — вывести клиентку на чувства.
Это можно сделать с помощью арт-терапии (она бывает разной: от рисования до разрывания бумаги на мелкие клочья) или метода «пустого стула».
Он заключается в том, что пострадавшая представляет, кто ее изнасиловал и высказывает ему все, что думает. Ткаленко подчеркивает: если женщине удается испытать злость и выразить ее — это огромная победа.
Поскольку в проработке любой травмы самое важное — прожить все, что таится в душе.
Обратиться к профессионалу пока тяжело. «Нахожу специалиста, звоню. Но не могу объяснить, в чем проблема — сразу плачу в трубку», — объясняет Катя.
Далеко не каждая сможет проработать травму насилия самостоятельно. Даже несмотря на то, что психика — гибкая штука. Как правило, без психолога не обойтись. Иначе непроработанная проблема может «взорваться» в любой момент.
Работа со специалистом занимает долгое время, поскольку после случившегося картина мира рушится, теряется ощущение безопасности и контроля над собственным телом.
Терапия направлена на то, чтобы вернуть женщине доверие к миру, людям. Нужно, чтобы она поняла, что ни в чем не виновата. И обязательно сможет построить счастливые отношения и в целом стать сильнее.
Научиться доверять противоположному полу тоже было очень нелегко.
«Паша снял квартиру в городе, и в 16 лет я сбежала из семьи. Первые полгода мы жили просто, как соседи, без близости. Привыкали друг к другу. Я, честно говоря, до сих пор боюсь мужчин.
Из-за этого бывают сложности в отношениях. Например, однажды мы занимались сексом, и свет упал на лицо Паши так же, как когда-то на лицо насильника. У меня случилась истерика».
Приезжать к родным все же иногда приходится. Это было небезопасно до тех пор, пока двоюродный брат Кати не ушел в армию (сейчас он там). «Запрыгнул в последний вагон», — иронизирует она.
Сама девушка погрузилась в творчество, чувствует себя в безопасности с партнером. И больше не боится говорить о своем опыте.
Факт
Ежегодно в Алтайский краевой кризисный центр обращаются около 100 женщин, переживших сексуальное насилие.
Специалисты оказывают психологическую и юридическую помощь. Также предоставляют социальную гостиницу в случае необходимости.