Десять лет ада. История алтайской девушки, пережившей насилие

«Он начал делать это, когда мне было четыре года», — съежившись на стуле, говорит Катя Иванова (имя изменено по просьбе героини — Прим. ред.). Она рассказала корреспонденту altapress.ru о том, как столкнулась сначала с сексуальным насилием, а потом и с упреками со стороны близких: «Сама виновата!». С последствиями и того, и другого девушка справляется до сих пор.

«Ты меня не любишь»

Катя пригласила меня в квартиру, в которой она живет вместе со своим парнем. Жилье маленькое, уютное. Я села на диван, укрытый мягким желтым пледом и стала рассматривать картины на стенах.

Вот спелые лимоны, распустившиеся на ветке. А чуть поодаль — милая пара, мальчик с грибочком и девочка-редиска. Они держатся за руки и с нежностью смотрят друг другу в глаза.

Автор картин тем временем готовила чай и угощения.

— Так красиво. Вы где-то учились рисовать? — спрашиваю, не отрывая взгляд.

— Нет, я сама. Художественные способности у меня, наверное, от родителей.

Помимо этого таланта, у Кати есть еще один. Она шьет. Постельное белье, полотенца и прочий домашний текстиль. Это искусство тоже освоила сама. На жизнь рукоделием и зарабатывает. Еще говорит, что творчество для нее — способ терапии.

Насилие над детьми. CC0

Наконец передо мной появились большая кружка крепкого черного чая, ряды печенье и шоколадные конфеты. Хозяйка садится напротив меня, на стул рядом с компьютером, и обхватывает колени руками. Опускает голову и смотрит в пол.

«Мое самое первое воспоминание — об этом. Впервые все произошло, когда мне было четыре года, а ему — девять лет. Он — мой двоюродный брат. Мы играли вместе. Действия с его стороны всегда преподносились как нечто нормальное, под предлогом „так все делают“», — описывает собеседница.

Психолог алтайского краевого кризисного центра для женщин Ульяна Ткаленко рассказывает, что женщины, пережившие насилие, обращаются к специалисту чаще всего по другим поводам. Например, из-за проблем с мужем, детьми, депрессии, бессонницы. Только через несколько сеансов выясняется, что причина всех беспокойств — перенесенный кошмар. Разве что по телефону доверия пострадавшая может сразу сказать о случившемся.

Ребенок , насилие. unsplash.com

Только когда Катя пошла в школу, то поняла, что «так» не делает никто. И начала сопротивляться. Говорила: «Мне не нравится. И никогда не нравилось. Не трогай меня больше». Но уговоры маленькой девочки не сработали.

Брат отвечал: «Ты меня не любишь. Значит мы — не семья». Были и угрозы: «Я сделаю тебе плохо, если кто-нибудь узнает».

До 14 лет я молчала. Каждый раз, когда собиралась с кем-нибудь поделиться, ком застревал в горле. Было страшно. Понимала, что родня, скорее всего, меня осудит. «И вот, однажды летом, ночью, я рассказала обо всем близкой подруге. В процессе разговора, она догадалась, кто этот человек. Выяснилось, что он приставал и к ней», — говорит девушка.

Насилие. Женщина. CC0

Ульяна Ткаленко,

психолог алтайского краевого кризисного центра для женщин: Человеческая психика устроена таким образом, что пытается все объяснить, рационализировать. Поэтому женщина стремится убедить саму себя в том, что сделала что-то не так, и поэтому с ней произошло то, что произошло. Тут сразу вспоминаются пресловутые общественные установки: «Гуляла поздно вечером», «Надела короткую юбку». Хотя, на самом деле, в насилии пострадавшая никогда не виновата. А все эти внушения вины со стороны окружающих и особенно близких, только усугубляют ее и без того тяжелое моральное состояние.

Насилие над детьми. СС0

В ту же ночь девушка поделилась всем с мамой. Родительница разрешила Кате поплакать, но не дольше одной ночи. Утром она заявила, что о насилии никто не должен знать: «Иначе о нас плохо подумают». Поэтому наказала дочери вести себя, как обычно — быть примерной сестрой.

«Самым большим шоком для меня было узнать, что вся моя семья уже давно в курсе. Они знали, что я переживаю почти каждый день, и ничего не сделали».

Насилие над детьми. СС0 Ульяна Ткаленко,

психолог алтайского краевого кризисного центра для женщин: Важно, чтобы женщине было, с кем поделиться своей болью, чтоб не держать ее в себе. Человек должен слушать, если пострадавшая хочет говорить. Важно подчеркивать, что она не виновата. А если вовсе молчит — не давить. Еще очень важно не запрещать плакать. Женщина, пережившая сексуальное насилие, может болезненно реагировать на прикосновения, объятья. Важно с пониманием отнестись к этому и не прикасаться хотя бы первое время, пока не пройдет шок (он обычно длится от одного до трех дней). Иначе это только усилит стресс.

Только хуже

Со временем к сексуальному насилию добавилось физическое. Насильник избивал Катю. Иногда до потери сознания.

Насилие. CCO

«Однажды ночью я очнулась и поняла, что изо рта и носа течет кровь. Болит живот», — рассказывает она.

В какой-то момент все, что происходит с девочкой, стало известно и в школе. Дети учились в одном и том же заведении. А после выпуска родственник часто приезжал и знал всех, с кем общается Катя.

«Приходил полицейский. Девочки, до которых домогался мой брат, хотели написать заявление. Но его родители подкупили их и директора, чтобы „не выносить сор из избы“. Причем, суммы были небольшие», — добавляет она.

«Домогательства способны нанести не меньшую психологическую травму, чем непосредственный акт насилия», — утверждает Ткаленко.

Женщина , травмы , насилие. СС0

Дважды в год Иванова ложилась в больницу на две недели. Таким образом, только один месяц в году жила спокойно. Все вокруг только удивлялись, почему ребенок так хочет уехать из дома.

«Однажды, при очередной выписке из стационара, меня забирали родители, бабушка и дедушка. Помню, выхожу, радостная, что все анализы в порядке и вижу, что в машине сидит он. На моем месте. Пришлось сесть рядом. Хорошо, что между нами была бабушка. Ехали мы в полной тишине. Я до сих пор жалею, что не пошла 15 километров до дома пешком. Тогда окончательно поняла, что вся семья считает, будто мое горе преувеличено. Это была просто сделка с совестью с их стороны».

Насилие над женщиной. unsplash.com.

Слезы в трубку

Даже рассказав о пережитом, казалось бы, самым близким, Катя не нашла понимания с их стороны. При любом конфликте или бытовой ссоре получала колкие упоминания о страшном опыте: «Ты сама виновата!», «Ты не была осторожна» или «Сама все придумала, привлекаешь внимание».

Отношения с родными становились все хуже. Отстраниться помогал интернет. В сети героиня познакомилась со своим возлюбленным Павлом (имя изменено — Прим.ред.).

«Мы полтора года общались только онлайн. В этот период я и рассказала Паше о том, что со мной произошло. Он всячески поддерживал меня. Но предупредил, что, если когда-нибудь встретит моего двоюродного брата, вряд ли сможет держать себя в руках», — рассказывает героиня.

Насилие над женщиной. unsplash.com.

Собеседница признается, что партнер бережно провел ее через все стадии горя. «Он сказал, что мы справимся. И мы справились». Это, уточняет девушка, была единственная психологическая помощь, которую она получила.

Многие женщины после пережитого закрываются и не проявляют эмоции. Поэтому одна из задач специалиста — вывести клиентку на чувства. Это можно сделать с помощью арт-терапии (она бывает разной: от рисования до разрывания бумаги на мелкие клочья) или метода «пустого стула». Он заключается в том, что пострадавшая представляет, кто ее изнасиловал и высказывает ему все, что думает. Ткаленко подчеркивает: если женщине удается испытать злость и выразить ее — это огромная победа. Поскольку в проработке любой травмы самое важное — прожить все, что таится в душе.

Насилие. Женщина. CC0

Обратиться к профессионалу пока тяжело. «Нахожу специалиста, звоню. Но не могу объяснить, в чем проблема — сразу плачу в трубку», — объясняет Катя.

Далеко не каждая сможет проработать травму насилия самостоятельно. Даже несмотря на то, что психика — гибкая штука. Как правило, без психолога не обойтись. Иначе непроработанная проблема может «взорваться» в любой момент. Работа со специалистом занимает долгое время, поскольку после случившегося картина мира рушится, теряется ощущение безопасности и контроля над собственным телом. Терапия направлена на то, чтобы вернуть женщине доверие к миру, людям. Нужно, чтобы она поняла, что ни в чем не виновата. И обязательно сможет построить счастливые отношения и в целом стать сильнее.

Насилие над детьми. СС0

Научиться доверять противоположному полу тоже было очень нелегко.

«Паша снял квартиру в городе, и в 16 лет я сбежала из семьи. Первые полгода мы жили просто, как соседи, без близости. Привыкали друг к другу. Я, честно говоря, до сих пор боюсь мужчин. Из-за этого бывают сложности в отношениях. Например, однажды мы занимались сексом, и свет упал на лицо Паши так же, как когда-то на лицо насильника. У меня случилась истерика».

Кровавые следы. Насилие. СС0

Приезжать к родным все же иногда приходится. Это было небезопасно до тех пор, пока двоюродный брат Кати не ушел в армию (сейчас он там). «Запрыгнул в последний вагон», — иронизирует она.

Сама девушка погрузилась в творчество, чувствует себя в безопасности с партнером. И больше не боится говорить о своем опыте.