Десятки барнаульцев жалуются на «убитую» Аллею целинников

Барнаульцы жалуются, что из-за ям в асфальте они не могут гулять с детьми.
Елизавета Тюпенкова,
координатор Ленинского районного отделения ЛДПР:
На моих глазах там запнулся и упал маленький ребенок. И это происходит постоянно! С колясками тоже неудобно гулять. Барнаульская власть зачем-то срывает нормальный асфальт с аллеи на проспекте Ленина и тратит 27 миллионов на плитку, в то время как другие пешеходные зоны краевого центра рассыпаются под ногами.
Аллея вместе с площадью Мира еще в 2018 году по итогам голосования вошли в перечень общественных территорий, которые планируют отремонтировать по программе «Формирование современной городской среды».