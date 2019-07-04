Десятки барнаульцев жалуются на «убитую» Аллею целинников

Более 60 жителей Ленинского района хотят добиться ремонта Аллеи целинников в Барнауле. Они направили обращение к депутату ЛДПР Дмитрию Ворсину, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Барнаульцы жалуются, что из-за ям в асфальте они не могут гулять с детьми.

Елизавета Тюпенкова,

координатор Ленинского районного отделения ЛДПР:

На моих глазах там запнулся и упал маленький ребенок. И это происходит постоянно! С колясками тоже неудобно гулять. Барнаульская власть зачем-то срывает нормальный асфальт с аллеи на проспекте Ленина и тратит 27 миллионов на плитку, в то время как другие пешеходные зоны краевого центра рассыпаются под ногами.

Аллея вместе с площадью Мира еще в 2018 году по итогам голосования вошли в перечень общественных территорий, которые планируют отремонтировать по программе «Формирование современной городской среды».