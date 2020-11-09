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Жизнь

Детей-самбистов попросили на родителях отрабатывать болевые приемы и снимать на видео

В Курганской области воспитанникам секции самбо поручили отрабатывать болевые приемы на родителях, сообщает URA.RU со ссылкой на маму одного из юных спортсменов.

Всероссийские соревнования по самбо «Памяти заслуженного тренера СССР, Почетного гражданина г. Барнаула В.А. Метелицы».
Всероссийские соревнования по самбо «Памяти заслуженного тренера СССР, Почетного гражданина г. Барнаула В.А. Метелицы».
Источник: ГК "ТАЛТЭК".

Дети занимаются спортом во Дворце детского (юношеского) творчества Кургана. Из-за коронавируса юные спортсмены перешли на дистанционный режим.

«Мы ходим в кружок самбо, тренер высылает видео с болевыми приемами, я должна это ребенку продемонстрировать и выслать видеоотчет», — рассказала мама одного из воспитанников.

Женщине 44 года, сын должен отрабатывать на ней болевые приемы. Тренер предлагает сделать «болевой замок», «узел», «скруточку» и «переход на руку».

Ребенок, мама.
Ребенок, мама.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По словам женщины, в секции занимаются более 20 детей. В целом, она считает странным, что сейчас именно родителям приходится объяснять детям искусство самбо.

Кстати, помимо секции самбо на дистанционное обучение перевели объединения рукопашного боя и пожарно-прикладного спорта. Так что, возможно, какие-то родители с детьми и вовсе пожары разжигают и тушат на видео.

Ранее в Алтайском крае капитально отремонтировали главную спортшколу, где тренируются в том числе и самбисты.

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