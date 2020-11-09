Детей-самбистов попросили на родителях отрабатывать болевые приемы и снимать на видео

Дети занимаются спортом во Дворце детского (юношеского) творчества Кургана. Из-за коронавируса юные спортсмены перешли на дистанционный режим.

«Мы ходим в кружок самбо, тренер высылает видео с болевыми приемами, я должна это ребенку продемонстрировать и выслать видеоотчет», — рассказала мама одного из воспитанников.