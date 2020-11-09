Детей-самбистов попросили на родителях отрабатывать болевые приемы и снимать на видео

Дети занимаются спортом во Дворце детского (юношеского) творчества Кургана. Из-за коронавируса юные спортсмены перешли на дистанционный режим.
«Мы ходим в кружок самбо, тренер высылает видео с болевыми приемами, я должна это ребенку продемонстрировать и выслать видеоотчет», — рассказала мама одного из воспитанников.
Женщине 44 года, сын должен отрабатывать на ней болевые приемы. Тренер предлагает сделать «болевой замок», «узел», «скруточку» и «переход на руку».
По словам женщины, в секции занимаются более 20 детей. В целом, она считает странным, что сейчас именно родителям приходится объяснять детям искусство самбо.
Кстати, помимо секции самбо на дистанционное обучение перевели объединения рукопашного боя и пожарно-прикладного спорта. Так что, возможно, какие-то родители с детьми и вовсе пожары разжигают и тушат на видео.
Ранее в Алтайском крае капитально отремонтировали главную спортшколу, где тренируются в том числе и самбисты.