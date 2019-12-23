Детей-жертв извержения вулкана похоронили в шлемах из черепов

Археологи нашли в Эквадоре захоронение детей в шлемах, сделанных из детских черепов.

Захоронение сделано около 100 года до нашей эры, сообщает Latin American Antiquity.

Всего обнаружено два кургана, в которых было по одному ребенку. Возраст одного на момент смерти составлял около 18 месяцев, другого — от шести до девяти месяцев.

На головах у них были надеты своеобразные «шлемы» — черепа с отверстиями для лица. Черепа также принадлежали детям возрастом от двух до 12 лет.

Предположительно, в курганах могли быть похоронены жертвы извержения вулкана. А найденные археологами младенцы были частью церемонии, призванной защитить от стихии, пишет News.ru.

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