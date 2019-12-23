Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 декабря -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Детей-жертв извержения вулкана похоронили в шлемах из черепов

Археологи нашли в Эквадоре захоронение детей в шлемах, сделанных из детских черепов.

Череп. Останки.
Череп. Останки.
СС0

Захоронение сделано около 100 года до нашей эры, сообщает Latin American Antiquity.

Всего обнаружено два кургана, в которых было по одному ребенку. Возраст одного на момент смерти составлял около 18 месяцев, другого — от шести до девяти месяцев.

На головах у них были надеты своеобразные «шлемы» — черепа с отверстиями для лица. Черепа также принадлежали детям возрастом от двух до 12 лет.

Предположительно, в курганах могли быть похоронены жертвы извержения вулкана. А найденные археологами младенцы были частью церемонии, призванной защитить от стихии, пишет News.ru.

Ранее сообщалось об одном из самых масштабных ритуалов погребения. 11 июля 1974 года в Китае обнаружили знаменитую Терракотовую армию. Разгадка ее оказалась простой — больше 8000 воинов с собой в загробный мир прихватил китайский император Цинь Шихуанди.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость