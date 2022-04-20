Дети, фотки, два «ствола»: как под Барнаулом прошла патриотическая акция для лучших юнармейцев

Необычную акцию провели для воспитанников военно-патриотических клубов краевой столицы. Юным армейцам показали боевое оружие, рассказали про каждое из них и дали сделать несколько выстрелов из пистолета «Байкал» и карабина ВПО-136. О том, как прошла патриотическая акция «День на стрелковом полигоне» — в репортаже altapress.ru.

Полигон в пригороде

Стрелково-стендовый комплекс «Алтайский стрелок» находится в 30 км от краевой столицы, в районе села Шадрино. Сюда ведет ровная трасса. Главное — не пропустить нужный поворот.

К комплексу прибываем солнечным весенним утром. На полигоне идет подготовка — за высоким забором один за другим звучат громкие выстрелы.

Группа участников юнармейского движения прибывает на двух автобусах. После высадки сразу же идет построение. Молодые ребята и девушки привычно встают по стойке «смирно» перед главными воротами.

Перед тем, как прибыть на стрелковую базу, школьники побывали на барнаульском Мемориале Славы. Здесь ребята возложили цветы к Вечному Огню в память о подвиге бойцов Великой Отечественной войны.

Акция приурочена ко Дню Победы. Впервые ее провели в прошлом году. Организаторы намерены закрепить хорошую традицию и ежегодно собирать молодежь незадолго до праздника 9 Мая на базе «Алтайского стрелка».

«Мы разработали данную программу совместно с Министерством спорта. Уверен, юранмейцам будет интересно получить опыт обращения с настоящим оружием и поупражняться в меткости. Возможно кто-то из ребят всерьез заинтересуется практической стрельбой и пополнит ряды чемпионов в этом виде спорта», — рассказал Яков Калинин, управляющий директор стрелкового комплекса «Алтайский стрелок».

Яков Калинин. Анна Зайкова

Тем временем, на территории «Алтайского стрелка» уже ждут гостей. Программа довольно плотная — лекции, знакомство с ручным стрелковым вооружением Красной Армии времен Великой Отечественной войны, демонстрация приемов практической стрельбы, инструктаж по правильному обращению с оружием, фотосессия. И, конечно же, обед, который, как и полагается, должен быть по расписанию.

Как отметил директор Центра дополнительного образования детей «Память» Пост № 1″ Антон Сергеев, в акции приняли участие курсанты клубов «Борец» и «Зарничник», вышедшие в финал краевой Спартакиады военно-патриотических клубов «Отчизны верные сыны». Всего приехали 16 молодых «бойцов». Так лучших юнармейцев края отметили «Центр дополнительного образования детей „Память“ Пост № 1». Акцию провели в стрелково-стендовом комплексе «Алтайский стрелок», входящем в холдинг Барнаульского станкостроительного завода.

Антон Сергеев. Анна Зайкова

«Оружие Победы» и эволюция

Познавательная программа «Оружие Победы» включает исторический экскурс, который знакомит с ручным стрелковым вооружением Красной Армии периода Великой Отечественной войны. Здесь можно увидеть, подержать в руках, ощутить тяжесть оружия, которым добыта Победа в 1945 году.

К примеру, ребята узнали, что автомат ППШ невозможно удержать одной рукой, и потому кадры фильмов, где герой лихо стреляет из автомата с одной руки — художественный вымысел.

Рядом с оружием Великой Отечественной войны — макетом пистолета ТТ, карабином, ППШ, трехлинейной винтовкой Мосина, пулеметом «Максим» — лежит и современное оружие. Изменился не только внешний вид, но и методы использования. Но каким бы инновационными, легкими и удобными ни были современные «стволы», автомат Калашникова надолго останется самым надежным на все времена. О новом оружии, отличии боевых видов от спортивных, а также о современной стрельбе юным гостям рассказал инструктор по практической стрельбе ССК «Алтайский стрелок» Николай Труевцев.

Патриотическая акция «День на стрелковом полигоне». Анна Зайкова

Он показывает подросткам сначала открытую кобуру для пистолета «Байкал», которую удобно использовать в стрелковом спорте, а потом и модернизированный карабин «Сайга». Карабин вызывает у молодых юнармейцев настоящий восторг.

«Сегодня практическая стрельба, зародившаяся в США в 1950-х года, как система подготовки полицейских и рядовых граждан для самообороны, превратилась в традиционный вид спорта. Стрелки соревнуются не только в меткости, но и в быстроте. Такая гонка значительно изменила и технику применения оружия и снаряжения. Так, эволюционировал хват пистолета и стойка. Спортсмен должен не только удерживать мощное оружие двумя руками, но еще и быстро перемещаться «, — рассказал школьникам Труевцев.

Тюнингованный карабин «Сайга» оборудован облегченной затворной рамой, а также мощными дульным тормозом (гасит отдачу) и газовым блоком с регулятором выпуска газов (увеличивает меткость стрельбы).

Николай Труевцев. Анна Зайкова

Как отметил Николай Труевцев, модернизация помогает стрелку «забивать» пули одну за другой в тарелку на расстоянии 50 м от мишени. С боевым автоматом такого не получится. Вдобавок, на карабин установлен прицельный комплекс Aimpoint. Он позволяет спортсменам метко стрелять на дистанцию в 300 м.

Яков Калинин, управляющий директор ССК, рассказал, что стрелково-стендовый комплекс «Алтайский стрелок» был создан в 2003 году на базе испытательного полигона Барнаульского патронного завода. На территории площадью 11 га организованы направления для тренировочных стрельб из разных видов оружия. Особое место занимает спортивная секция практической стрельбы IPSC. В ней ведется подготовка к крупнейшим состязаниям, в том числе Всероссийским соревнованиям «Кубок Барнаульского патронного завода по карабину».

Патриотическая акция «День на стрелковом полигоне». Анна Зайкова

Оружие в умелых руках

Техника стрельбы вызвала не меньше эмоций. Инструкторы продемонстрировали юным гостям, как можно быстро и метко попадать по мишеням, даже самым удаленным. Николай Труевцев отрабатывает одну позицию за другой, попадая точно в цель. От автомата одна за другой отскакивают гильзы. Как пояснил сам стрелок, в клубе используют «домашние» патроны, которые производят на Барнаульском патронном заводе.

Но вернемся чуть назад. Перед выходом на полигон мы идем в специальную комнату, где каждому выдают защитные очки и специальные наушники — без них на стрельбище довольно громко. Работа мощного оружия даже в условиях открытого пространства ощутимо бьет по барабанным перепонкам. Сами инструкторы для удобства пользуются берушами.

Экипированные юнармейцы сначала отправляются к стенду с оружием. Здесь ребята подолгу рассматривают оружие времен Великой Отечественной войны. Ребята с удовольствием фотографировались с макетом пистолета ТТ, ППШ и пулеметом «Максим».

Патриотическая акция «День на стрелковом полигоне». Анна Зайкова

Уже после, ровным строем, школьники отправляются вслед за инструкторами «Алтайского стрелка» на ближайший полигон. Здесь-то Труевцев и демонстрирует, на что способно огнестрельное оружие в умелых руках стрелка-спортсмена. Ради интереса гости проверили мишени, убедившись, что ни одна пуля не улетела «в молоко».

«Одна из задач Федерации практической стрельбы — воспитание культуры обращения с оружием. То, чему можем научить мы — это безусловно не только полезные теоретические знания, но и элементарные практические навыки», — рассказал altapress. re Николай Труевцев.

Готов? Огонь!

Далее начинается самое интересное. Юнармейцы под руководством инструкторов сами берутся за оружие. Главное, что ребят проинструктировали и повторили с ними основные пункты техники безопасности.

Сразу освоить стрельбу из огнестрельного оружия получается не у всех. Инструкторы командуют: «Зарядить, взвести, прицелиться. Готов?». Только после команды «Огонь!» можно стрелять.

Большинство ребят — разрядники по стрельбе из пневматического и мелкокалиберного оружия. «Настоящее оружие тяжелее, из него сложнее попадать по мишеням», — отмечают многие.

Патриотическая акция «День на стрелковом полигоне». Анна Зайкова

Полина Еремина — одна из немногих девушек, приехавших в стрелковый клуб Барнаульского станкостроительного завода. Девушка два года занимается в военно-патриотическом клубе «Зарничник». Для нее полигон стал возможностью понять, как работает настоящее оружие, ведь до сих пор она стреляла только из малокалиберных видов оружия.

«Теперь же я не только различаю разные виды оружия, но и знаю, каково держать их в руках. Здесь я смогла оценить тяжесть пистолета Макарова, ППШ, карабина «Сайга» и т. д.», — рассказала нам Полина.

Она пока не знает, кем хочет стать в будущем, да и в стрелковый спорт особо не рвется, но уверена, что стрельба — неплохое хобби для современной девушки.

Дмитрий Бермешев четыре года входит в движение «Юнармия». Он получил уже шесть разрядов в разных дисциплинах, в том числе и в стрельбе. До этого юноша стрелял только из пневматической и малокалиберной винтовок. Сегодня он применил свои навыки на настоящем стрельбище с огнестрельным оружием с более серьезным калибром.

«Это очень интересно. Из трех попыток у меня две — в цель. Я впервые испытываю такие ощущения. Пистолет и карабин — это что-то новенькое», — не скрывая восторга, рассказывает юнармеец.

Для многих время на полигоне пролетело незаметно. Знакомство с оружием получилось продуктивным. После упражнений в стрельбе участники движения «Юнармия» рассказывали, кто и сколько раз попал в цель. На память у ребят остались не только хорошие впечатления, но и масса фотографий.