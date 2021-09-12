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Жизнь

Дети избили ребенка, а воспитатель обвинила столб. «Детовщину» в детсаду взял на контроль Бастрыкин

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку обстоятельств избиения малолетнего ребенка в частном детсаду в Краснодаре, сообщает ведомство.

Дети избили ребенка в детском саду. Краснодар.
Дети избили ребенка в детском саду. Краснодар.
кадр из видео.

Ранее мать ребенка рассказала в соцсетях, что мальчика избили сверстники в платном детсаду.

По ее словам, воспитатель, увидев побитого мальчика с огромной шишкой на лбу и ссадинами, позвонила и заявила, что ребенок поспорил из-за мяча, разбежался и ударился головой о столб.

«Однако видео расставило все по своим местам. Мальчика били несколько ребят, а педагог находилась рядом и не вмешивалась», — сообщили местные СМИ.

Мать ребенка на видео рассказала, что ее сыну 3,5 года, а больше всех мальчика бил четырехлетний воспитанник детского сада.

«Он его толкает, топчет, прыгает, отталкивается на нем, снова прыгает, аж спотыкается. Это какой-то зверенок. Рядом трое воспитателей <…> Этот мальчик уже устал избивать. Удары по почкам, по голове, мой ребенок не умеет давать сдачи. И второй подключается. Мой ребенок просто выползает…», — со слезами женщина комментирует кадры.


В СК сообщили, что инцидент произошел 8 сентября. Мальчик получил ушибы и ссадины из-за нападения других детей.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю доложить об обстоятельствах причинения повреждений малолетнему мальчику в частном детском саду», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что после «причинения телесных повреждений <…> на месте воспитателями мальчику была оказана необходимая помощь».

Однако мать ребенка опубликовала скриншот сообщения из мессенджера, в котором говорится, что «мальчик бежал не смотря куда и врезался в столб».

По факту избиения ребенка краснодарский СК ведет доследственную проверку.

Ранее в Новосибирске девочка притворилась мертвой, чтобы ее перестали пинать подростки на детской горке.

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