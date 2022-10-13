Дети не должны страдать. Новосибирск отменил новогодние мероприятия, кроме детских

Власти Новосибирска отказались от городского концерта и салюта в честь Нового года. Об этом сообщает ngs.ru.

Новый год Новосибирск встретит без крупных праздничных мероприятий.

В городе отменили большой концерт с выступлением исполнителей, все фейерверки и массовые торжества.

Однако локальные детские елки и праздники пройдут без изменений. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова отметила, что «дети все-таки не должны страдать».

Также территорию рядом с новой ледовой ареной все же украсят. Для этого уже закупили необходимые атрибуты.

Ранее журналисты поинтересовались, отменят ли в Барнауле новогодние торжества.