Дети не должны страдать. Новосибирск отменил новогодние мероприятия, кроме детских

Новый год Новосибирск встретит без крупных праздничных мероприятий.
В городе отменили большой концерт с выступлением исполнителей, все фейерверки и массовые торжества.
Однако локальные детские елки и праздники пройдут без изменений. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова отметила, что «дети все-таки не должны страдать».
Также территорию рядом с новой ледовой ареной все же украсят. Для этого уже закупили необходимые атрибуты.
Ранее журналисты поинтересовались, отменят ли в Барнауле новогодние торжества.