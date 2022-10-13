Стало известно, отменят ли новогодние мероприятия в Барнауле

Пока что власти города не приняли окончательного решения по поводу отмены новогодних мероприятий.
В пресс-службе горадминистрации сказали, что этот вопрос рассмотрят на заседании организационного комитета по подготовке и проведению новогодних торжеств. Он пройдет в ноябре.
Amic.ru отмечает, что тендеры, касающиеся празднования Нового года, пока не размещены на сайте госзакупок.
Ранее ряд регионов отменил праздничные концерты и фейерверки, посвященные Новому году. От них отказались в Томске, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Калуге и других.
Однако в Минобороне РФ не оценили данный шаг. Его посчитали преждевременным и ненужным.
«Вооруженные силы сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан», — отметили в ведомстве.