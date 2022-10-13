Стало известно, отменят ли новогодние мероприятия в Барнауле

Вопрос об отмене новогодних мероприятий в Барнауле задали городской администрации. Об этом сообщает amic.ru .

Пока что власти города не приняли окончательного решения по поводу отмены новогодних мероприятий.

В пресс-службе горадминистрации сказали, что этот вопрос рассмотрят на заседании организационного комитета по подготовке и проведению новогодних торжеств. Он пройдет в ноябре.

Amic.ru отмечает, что тендеры, касающиеся празднования Нового года, пока не размещены на сайте госзакупок.

Ранее ряд регионов отменил праздничные концерты и фейерверки, посвященные Новому году. От них отказались в Томске, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Калуге и других.

Однако в Минобороне РФ не оценили данный шаг. Его посчитали преждевременным и ненужным.