13 октября
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Жизнь

Стало известно, отменят ли новогодние мероприятия в Барнауле

Вопрос об отмене новогодних мероприятий в Барнауле задали городской администрации. Об этом сообщает amic.ru.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
pexels.com

Пока что власти города не приняли окончательного решения по поводу отмены новогодних мероприятий.

В пресс-службе горадминистрации сказали, что этот вопрос рассмотрят на заседании организационного комитета по подготовке и проведению новогодних торжеств. Он пройдет в ноябре.

Amic.ru отмечает, что тендеры, касающиеся празднования Нового года, пока не размещены на сайте госзакупок.

Ранее ряд регионов отменил праздничные концерты и фейерверки, посвященные Новому году. От них отказались в Томске, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Калуге и других.

Однако в Минобороне РФ не оценили данный шаг. Его посчитали преждевременным и ненужным.

«Вооруженные силы сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан», — отметили в ведомстве.

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