Алтайская семья отобедала с Путиным в Кремле

Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Орден получили те родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, а также обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.
Владимир Путин,
президент России:
На примерах таких семей, как ваши, укрепляется авторитет самого института семьи, возрождаются исконные традиции крепкого дома, солидарности и любви, верности своему роду, своим предкам, которыми всегда была так сильна Россия. Такие семьи, такие люди, как вы — достояние и благословение нашей страны. И мы будем стремиться к тому, чтобы их только прибывало.
В ответном слове Павел Тайченачев сказал коротко, что «многодетная семья — это нормальная семья».
Как живет семья Тайченачевых
Супруги в браке с 2002 года. Павел — настоятель Успенской церкви села Шебалино. Под его руководством построены три храма, был открыт первый в Республике Алтай Музей церковной истории. Наталья временно не работает, занимается воспитанием детей.
Вместе они воспитали девятерых детей. Екатерина, Вера, Макарий и Ефрем Тайченачевы учатся в Шебалинской школе имени Л.В. Кокышева, Иван, Роман и Ярослав ходят в детский сад. Двое младших детей — четырехлетний Андрей и Елена — дома с мамой.