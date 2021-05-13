Дети староверов на вертолете улетели из затопленного сибирского поселка, а взрослые не захотели

В Красноярском крае из-за паводка из поселка староверов Александровский Шлюз эвакуировали вертолетом 14 детей, сообщает региональное МЧС.

Из-за паводка уровень воды на реке Кас, на берегу которой расположен поселок, поднялся до отметки 830 см (при критическом — 750 см).

«В зоне подтопления оказались три жилых дома и семь приусадебных участков. В подтопленных домах проживает 10 человек, из них четверо — дети», — рассказали в ведомстве.

Красноярские власти приняли решение о доставке вертолетом МИ-8 в поселок армейской палатки, запаса продуктов, топлива и электростанции.

Вертолет эвакуировал из затопленной деревни 14 детей. При этом взрослое местное население от эвакуации отказалось.

В МЧС отметили, что в Александровском Шлюзе расположено 34 жилых дома, в которых проживают 137 человек, из них 30 — дети.

Ранее в Красноярском крае другая деревня староверов оказалась без продовольствия из-за того, что местное предприятие, куда жители сдают мясо, не выплачивало деньги.