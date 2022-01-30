Дети в Сибири заново отстроили горку, которую разрушили «слишком правильные» взрослые

В Кемерове дети заново построили горку, которую без согласования с жителями дома наполовину снесли по решению управляющей компании, сообщает « Сибдепо ».

28 января в одном из дворов Кемерова сотрудники УК приступили к ликвидации горки, построенной жителями дома.

Завершить задуманное не удалось — горку лишь частично разрушили. 29 января появилось видео, как дети восстанавливают снежный аттракцион.

«Идет восстановление наболевшей горки. Дети сами присоединились к восстановлению», — рассказал на видео местный житель.

«Безопасность горки еще раз проверит общественная комиссия в составе жителей», — отмечает издание.

Напомним, накануне в Барнауле неизвестные засыпали песком любимую барнаульцами горку дедушки Славы.

Ранее в Кузбассе построили самую безопасную снежную горку, по которой дети просто пешком спускались.