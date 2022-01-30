Дети в Сибири заново отстроили горку, которую разрушили «слишком правильные» взрослые

28 января в одном из дворов Кемерова сотрудники УК приступили к ликвидации горки, построенной жителями дома.
Завершить задуманное не удалось — горку лишь частично разрушили. 29 января появилось видео, как дети восстанавливают снежный аттракцион.
«Идет восстановление наболевшей горки. Дети сами присоединились к восстановлению», — рассказал на видео местный житель.
«Безопасность горки еще раз проверит общественная комиссия в составе жителей», — отмечает издание.
Напомним, накануне в Барнауле неизвестные засыпали песком любимую барнаульцами горку дедушки Славы.
Ранее в Кузбассе построили самую безопасную снежную горку, по которой дети просто пешком спускались.