Детский хирург Рошаль назвал происходящее «репетицией биологической войны»

Пандемия COVID-19 стала проверкой российской системы здравоохранения на прочность, заявил в интервью Forbes Леонид Рошаль.
«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны», — сказал он.
По словам Рошаля, для утверждений о том, что вирус был создан человеком, нет достаточных оснований.
К последствиям распространения коронавирусной инфекции, в том числе большому количеству пациентов, оказались готовы не все государства, считает Рошаль.
По его мнению, одной из стран с хорошо выстроенной и отработанной системой здравоохранения является Германия, где показатели смертности от COVID-19 не превышают 1%.