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Жизнь

Детский хирург Рошаль назвал происходящее «репетицией биологической войны»

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии счел пандемию проверкой системы здравоохранения на прочность и заявил, что в Россию «пришла не одна напасть, а две».

Доктор Рошаль.
Доктор Рошаль.
kremlin.ru

Пандемия COVID-19 стала проверкой российской системы здравоохранения на прочность, заявил в интервью Forbes Леонид Рошаль.



«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны», — сказал он.

По словам Рошаля, для утверждений о том, что вирус был создан человеком, нет достаточных оснований.

К последствиям распространения коронавирусной инфекции, в том числе большому количеству пациентов, оказались готовы не все государства, считает Рошаль.

По его мнению, одной из стран с хорошо выстроенной и отработанной системой здравоохранения является Германия, где показатели смертности от COVID-19 не превышают 1%.

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